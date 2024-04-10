https://1prime.ru/20240410/finpomosch-847273665.html

Названа сумма финансовой помощи, которую получила Украина в 2024 году

Названа сумма финансовой помощи, которую получила Украина в 2024 году - 10.04.2024, ПРАЙМ

Названа сумма финансовой помощи, которую получила Украина в 2024 году

Украина в текущем году получила от других государств 10,2 миллиарда долларов помощи, сообщил в среду министр финансов страны Сергей Марченко. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T16:05+0300

2024-04-10T16:05+0300

2024-04-10T16:05+0300

экономика

украина

финансовая помощь для украины

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg

МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Украина в текущем году получила от других государств 10,2 миллиарда долларов помощи, сообщил в среду министр финансов страны Сергей Марченко. "Министерство финансов проводит активную работу по увеличению доходов госбюджета. Меры по поддержке бюджетной ликвидности в первом квартале 2024 года позволили увеличить внутренние источники на 5,4 миллиарда долларов... В 2024 году внешнее финансирование достигает 10,2 миллиарда долларов. Благодарен ЕС, Японии, Канаде, МВФ, Великобритании, Норвегии за бюджетную поддержку, направляемую на приоритетные социальные нужды страны", - приводит слова Марченко пресс-служба. По словам Марченко, Украина рассчитывает, что конгресс США в ближайшее время поддержит пакет помощи стране. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в конце марта сообщал, что власти Украины надеются в марте получить помощь от Запада в размере рекордных 9 миллиардов долларов. По его словам, в апреле и мае при выполнении Киевом определенных условий ЕС направит 1,5 миллиарда евро второго транша и 1,9 миллиарда евро "безусловного финансирования" поступит в мае после юридического вступления в силу Ukraine Facility. Таким образом, власти Украины гарантированно закрывают львиную часть потребности во внешнем бюджетном финансировании первой половины года, резюмировал он. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20240410/mir-847257229.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, финансовая помощь для украины