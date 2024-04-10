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Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России, заявила Гуцул - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
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Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России, заявила Гуцул
Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России, заявила Гуцул - 10.04.2024, ПРАЙМ
Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России, заявила Гуцул
Если Кишинев отреагирует на объявление Гагаузской автономией независимости вводом армейских подразделений, то власти региона обратятся за помощью ко всем,... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T09:14+0300
2024-04-10T09:38+0300
политика
молдавия
румыния
гагаузия
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Если Кишинев отреагирует на объявление Гагаузской автономией независимости вводом армейских подразделений, то власти региона обратятся за помощью ко всем, включая Москву. Об этом заявила в беседе с агентством РИА Новост глава Гагаузии Евгения Гуцул. Ранее она сообщила, что автономия начнет процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией. Гуцул выразила надежду, что до этого не дойдет. "Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию", — ответила она на соответствующий вопрос. Ранее в эфире Первого канала Гуцул назвала объединение с Румынией "смертью" для государства, молдавского языка и культуры.Молдавские власти не один год предпринимают шаги для возможного объединения страны с Румынией. Так, парламент в 2023 году без проведения референдума одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан допускал возможность объединения рынков капиталов двух стран, а его румынский коллега Марчел Чолаку поддержал саму идею объединения Румынии и Молдавии.Отмечается, что президент Молдавии Майя Санду имеет, в том числе, румынское гражданство.При этом жители Молдавии выступают против поглощения страны Румынией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только восемь процентов избирателей.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/20240408/moldaviya-847197362.html
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молдавия, румыния, гагаузия
Политика, МОЛДАВИЯ, РУМЫНИЯ, ГАГАУЗИЯ
09:14 10.04.2024 (обновлено: 09:38 10.04.2024)
 
Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России, заявила Гуцул

Гуцул: Гагаузия обратится к России, если Молдавия введет войска в регион

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Если Кишинев отреагирует на объявление Гагаузской автономией независимости вводом армейских подразделений, то власти региона обратятся за помощью ко всем, включая Москву. Об этом заявила в беседе с агентством РИА Новост глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Ранее она сообщила, что автономия начнет процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией. Гуцул выразила надежду, что до этого не дойдет.
"Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию", — ответила она на соответствующий вопрос.
Ранее в эфире Первого канала Гуцул назвала объединение с Румынией "смертью" для государства, молдавского языка и культуры.
Страны мира. Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
"Украинские грабли". Слуцкий высказался о курсе Молдавии на евроинтеграцию
8 апреля, 17:16
Молдавские власти не один год предпринимают шаги для возможного объединения страны с Румынией. Так, парламент в 2023 году без проведения референдума одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан допускал возможность объединения рынков капиталов двух стран, а его румынский коллега Марчел Чолаку поддержал саму идею объединения Румынии и Молдавии.
Отмечается, что президент Молдавии Майя Санду имеет, в том числе, румынское гражданство.
При этом жители Молдавии выступают против поглощения страны Румынией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только восемь процентов избирателей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
ПолитикаМОЛДАВИЯРУМЫНИЯГАГАУЗИЯ
 
 
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