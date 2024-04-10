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Власти Молдавии не будут препятствовать поставкам газа от "Газпрома" в ПМР

Власти Молдавии не будут препятствовать поставкам газа от "Газпрома" в ПМР - 10.04.2024, ПРАЙМ

Власти Молдавии не будут препятствовать поставкам газа от "Газпрома" в ПМР

Власти Молдавии не намерены препятствовать поставкам газа от российского концерна "Газпром" в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику после истечения | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T09:18+0300

2024-04-10T09:18+0300

2024-04-10T09:25+0300

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КИШИНЕВ, 10 апр – ПРАЙМ. Власти Молдавии не намерены препятствовать поставкам газа от российского концерна "Газпром" в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику после истечения срока действия контракта с Украиной, заявил глава Минэнерго республики Виктор Парликов. Министр энергетики в рамках рабочего визита в США встретился с заместителем помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайаттом. "Виктор Парликов заверил, что в Кишиневе есть политическая воля поддерживать стабильность в регионе и Республика Молдова не будет препятствовать поставкам газа "Газпрома" в Приднестровский регион после истечения срока действия контракта с Украиной", - сообщается на сайте Минэнерго. Однако, как отметил министр, придется искать альтернативные решения, если газ нельзя будет транспортировать по традиционному маршруту с востока непосредственно в Приднестровье. "И в этом случае вертикальный коридор снова будет играть важную роль, поскольку в противном случае невозможно будет обеспечить поставки газа в Приднестровский регион", - отмечается на сайте минэнерго со ссылкой на главу ведомства. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан 1 марта сообщил, что закупочная цена на природный газ для Молдавии, поставляемый "Газпромом", в апреле составит 327,27 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 12,48 доллара ниже, чем в феврале.

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молдавия, газпром, газ, новости, гагаузия