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"Газпром экспорт" попросил суд запретить BBL Company спор в Нидерландах

"Газпром экспорт" попросил суд запретить BBL Company спор в Нидерландах - 10.04.2024, ПРАЙМ

"Газпром экспорт" попросил суд запретить BBL Company спор в Нидерландах

Компания "Газпром экспорт" просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретить компании BBL Company (Нидерланды) продолжать спорт в... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T14:47+0300

2024-04-10T14:47+0300

2024-04-10T14:48+0300

экономика

суд

газпром экспорт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - ПРАЙМ. Компания "Газпром экспорт" просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретить компании BBL Company (Нидерланды) продолжать спорт в Нидерландском арбитражном институте, следует из материалов дела. "(Иск заявлен) о запрете компании... BBL Company V.O.F... продолжать разбирательство в Нидерландском арбитражном институте (Netherlands Arbitration Institute) по делу № NAI 5128 между компанией... BBL Company V.O.F... и обществом с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт", – говорится в определении арбитражного суда Петербурга о назначении дела к разбирательству. Также исковые требования включают присуждение в пользу "Газпром экспорта" "денежной суммы" в случае, если решение арбитражного суда Петербурга по соответствующему иску не будет исполнено. Как сообщалось, слушания по делу назначены арбитражным судом Петербурга и Ленобласти на 24 апреля. Иск "Газпром экспорта" зарегистрирован 5 апреля. Как сообщал "Газпром", 6 ноября 2007 года председатель правления газового концерна Алексей Миллер и президент N.V. Nederlandse Gasunie Марсел Крамер подписали комплексное соглашение по вопросам взаимного участия компаний в проектах газопроводов Nord Stream и BBL, а также использования газотранспортных мощностей Gasunie на территории Нидерландов. В соответствии с соглашением, Gasunie получала 9% акций в капитале Nord Stream AG за счет сокращения пакетов компаний E.ON Ruhrgas и Wintershall Holding на 4,5%, а "Газпром" - опцион на приобретение 9% в BBL Company. По данным из открытых источников, компания Balgzand Bacton Line (BBL) Company отвечает за эксплуатацию морского газопровода BBL, соединяющего Нидерланды и Великобританию. Акционерами BBL Company являются Gasunie (60%), E.On Ruhrgas (20%) и Fluxys (20%).

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суд, газпром экспорт