https://1prime.ru/20240410/gendirektor-847281554.html
"Яндексу" назначили нового гендиректора
"Яндексу" назначили нового гендиректора - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Яндексу" назначили нового гендиректора
Совет директоров МКПАО "Яндекс" прекратил полномочия гендиректора Марины Корневой. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T19:24+0300
2024-04-10T19:24+0300
2024-04-10T19:24+0300
яндекс
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Совет директоров МКПАО "Яндекс" прекратил полномочия гендиректора Марины Корневой."Прекратить полномочия Генерального директора Общества Корневой Марины Анатольевны. Последним рабочим днем Корневой Марины Анатольевны считать 22 апреля 2024 года", — указывается в публикации компании.Вместо нее к обязанностям с 23 апреля приступит Савинский Артем Геннадьевич. Марина Корнева была назначена гендиректором "Яндекса" в конце декабря 2023 года, а Артем Савиновский занимал эту должность с апреля 2022 года по декабрь 2023 года.
https://1prime.ru/20240410/yandeks-847255012.html
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яндекс
"Яндексу" назначили нового гендиректора
Совет директоров "Яндекса" прекратил полномочия гендиректора Марины Корневой
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Совет директоров МКПАО "Яндекс" прекратил полномочия гендиректора Марины Корневой.
"Прекратить полномочия Генерального директора Общества Корневой Марины Анатольевны. Последним рабочим днем Корневой Марины Анатольевны считать 22 апреля 2024 года", — указывается в публикации компании.
Вместо нее к обязанностям с 23 апреля приступит Савинский Артем Геннадьевич.
Марина Корнева была назначена гендиректором "Яндекса" в конце декабря 2023 года, а Артем Савиновский занимал эту должность с апреля 2022 года по декабрь 2023 года.
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