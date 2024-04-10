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Абрамченко оценила влияние западных санкций на ситуацию в геологии

Абрамченко оценила влияние западных санкций на ситуацию в геологии - 10.04.2024, ПРАЙМ

Абрамченко оценила влияние западных санкций на ситуацию в геологии

Политика западных санкций не приводит к ухудшению ситуации в геологической сфере России, наоборот, недропользование развивается ускоренными темпами, заявила... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:33+0300

2024-04-10T12:33+0300

2024-04-10T12:33+0300

экономика

санкции против рф

геология

виктория абрамченко

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Политика западных санкций не приводит к ухудшению ситуации в геологической сфере России, наоборот, недропользование развивается ускоренными темпами, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Политика (западных - ред.) санкций не приводит к ухудшению ситуации в отрасли. Наоборот, мы улучшаем показатели и развиваемся ускоренными темпами", - отметила она в приветственном слове на Дне российского недропользования на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Абрамченко отметила, что в 2023 году в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" работы проводились на 56 объектах. Был получен прирост золота, серебра, свинца, титана и других минеральных ресурсов. Готовятся две масштабные геологоразведочные программы для Дальнего Востока и Сибири. "Через интенсификацию геологоразведочных работ будет обеспечено комплексное социально-экономическое развитие этих макрорегионов", - подчеркнула вице-премьер. Кроме того, она рассказала, что в рамках создания Центра технологий обогащения и переработки минерального сырья было проведено переоснащение комплекса лабораторных испытаний. В результате специалисты разработали технологии обогащения литиевых руд и извлечения лития из природных рассолов, а сейчас проводятся технологические испытания в отношении руд молибдена, титана, урана и других дефицитных видов минерального сырья, отметила Абрамченко. "В недропользовании активно внедряется парк российских инновационных технологий. За четыре года уже апробировано 115 отечественных инноваций, все они внедрены в производство", - заключила вице-премьер.

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санкции против рф, геология, виктория абрамченко