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FT: промышленность ФРГ вряд ли достигнет уровня до конфликта на Украине
FT: промышленность ФРГ вряд ли достигнет уровня до конфликта на Украине - 10.04.2024, ПРАЙМ
FT: промышленность ФРГ вряд ли достигнет уровня до конфликта на Украине
Промышленность Германии вряд ли сможет восстановиться до уровня, на котором находилась до военного конфликта на Украине, из-за высоких цен на импорт газа,... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:47+0300
2024-04-10T12:47+0300
2024-04-10T12:47+0300
экономика
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Промышленность Германии вряд ли сможет восстановиться до уровня, на котором находилась до военного конфликта на Украине, из-за высоких цен на импорт газа, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на директора немецкой энергетической компании RWE Маркуса Креббера."Немецкая промышленность вряд ли восстановится до уровня, который был до войны на Украине, так как возросшие цены из-за импортированного сжиженного природного газа поставили крупнейшую экономику Европы в "невыгодное положение"", - пишет издание со ссылкой на Креббера.По его словам, цены на газ в континентальной Европе, в особенности в Германии, "сейчас структурно выше, потому что, в конце концов, мы зависим от импорта СПГ"."Немецкая экономика находится в невыгодном положении", - констатировал он.По его мнению, в будущем стоит ожидать "значительного структурного разрушения спроса в энергоемких отраслях промышленности".Решение бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о закрытии атомных электростанций, которое было принято в 2011 году и не сопровождалось заменой энергоресурсов из других источников, помимо российского газа, Креббер назвал "ошибкой".
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германия, украина, промышленность
Экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Промышленность
FT: промышленность ФРГ вряд ли достигнет уровня до конфликта на Украине
FT: промышленность ФРГ вряд ли достигнет уровня до конфликта на Украине из-за цен на газ
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Промышленность Германии вряд ли сможет восстановиться до уровня, на котором находилась до военного конфликта на Украине, из-за высоких цен на импорт газа, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на директора немецкой энергетической компании RWE Маркуса Креббера.
"Немецкая промышленность вряд ли восстановится до уровня, который был до войны на Украине, так как возросшие цены из-за импортированного сжиженного природного газа поставили крупнейшую экономику Европы в "невыгодное положение"", - пишет издание со ссылкой на Креббера.
По его словам, цены на газ в континентальной Европе, в особенности в Германии, "сейчас структурно выше, потому что, в конце концов, мы зависим от импорта СПГ".
"Немецкая экономика находится в невыгодном положении", - констатировал он.
По его мнению, в будущем стоит ожидать "значительного структурного разрушения спроса в энергоемких отраслях промышленности".
Решение бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о закрытии атомных электростанций, которое было принято в 2011 году и не сопровождалось заменой энергоресурсов из других источников, помимо российского газа, Креббер назвал "ошибкой".
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