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В ГД предложили предоставить выходящим на биржу компаниям налоговый вычет

В ГД предложили предоставить выходящим на биржу компаниям налоговый вычет - 10.04.2024, ПРАЙМ

В ГД предложили предоставить выходящим на биржу компаниям налоговый вычет

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил предоставить выходящим на биржу компаниям РФ налоговый вычет, который поможет покрыть их... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T13:00+0300

2024-04-10T13:00+0300

2024-04-10T13:21+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил предоставить выходящим на биржу компаниям РФ налоговый вычет, который поможет покрыть их затраты на первичные размещения акций (IPO)."Есть предложения, связанные с тем, чтобы привлечь средства людей на инвестиционный рынок, на фондовый рынок. Для этого, с нашей точки зрения, можно было бы освободить дивиденды от акций, приобретенных в момент размещения либо в первый месяц после размещения акций соответствующими компаниями на бирже", - сказал он, выступая на пленарном заседании Госдуме, где председатель Банка России Эльвира Набиуллина представляет годовой отчет ЦБ за 2023 год."Также, с нашей точки зрения, необходимо освободить доход от реализации акций, приобретенных в ходе публичного размещения на бирже, если происходит продажа этих акий через год. Освободить дивиденды по акциям российских эмитентов, приобретенных через индивидуальные инвестиционные счета", - продолжил он."Эльвира Сахипзадовна сказала, что в прошлом году у нас наблюдался всплеск размещений, но при этом всего лишь шесть IPO было осуществлено на Московской бирже. На зарубежных площадках сотни размещений ежегодно проводится. И очевидно, необходимо стимулировать компании с тем, чтобы они выходили на этот рынок. Первое направление стимулирования я назвал, что надо дать стимулы для тех, кто приобретает акции размещаемых компаний, а второе направление - дать возможность применить налоговый вычет для компаний, которые размещают свои акции, чтобы покрыть затраты, связанные с проведением размещений своих акций на бирже", - сказал он.

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госдума, налоговый вычет, новости