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В ГД попросят Минпромторг принять меры по ликвидации нелегальных квестов - 10.04.2024, ПРАЙМ
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В ГД попросят Минпромторг принять меры по ликвидации нелегальных квестов
В ГД попросят Минпромторг принять меры по ликвидации нелегальных квестов - 10.04.2024, ПРАЙМ
В ГД попросят Минпромторг принять меры по ликвидации нелегальных квестов
Депутат ГД Екатерина Стенякина сообщила, что совместно с депутатом Яной Лантратовой будет направлено обращение в Минпромторг для рекомендации торговым центрам,... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T16:42+0300
2024-04-10T16:42+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Депутат ГД Екатерина Стенякина сообщила, что совместно с депутатом Яной Лантратовой будет направлено обращение в Минпромторг для рекомендации торговым центрам, которые сдают в аренду помещения под квесты, о необходимости в условиях договора оферты прописывать требования о соответствии квеста ГОСТам. "Над этим ГОСТом работали я вместе с моей коллегой Яной Лантратовой. Напомню, 31 марта текущего года произошёл еще один несчастный случай с девятилетней девочкой, которая участвовала в квесте в городе Москве. Итак, использование квеста является добровольных шагом. Но как только квест официально заявит, что он соответствует ГОСТам, то сразу возникают основания его проверить на соответствие этой норме. Поэтому мы вместе с Яной Лантратовой направим депутатский запрос в Минпромторг РФ, где попросим, чтобы именно это ведомство рекомендовало торговым центрам, которые сдают в аренду помещение под организацию квестов, обязательно в условиях договора оферты прописывать требования, чтобы квест соответствовал ГОСТам", - сообщила депутат на круглом столе в Мосгордуме на тему правового обеспечения безопасности квестов для жизни и здоровья участников. Как отметила депутат, это сделает квесты более безопасными для детей. "Об этом же я прошу всех агрегаторов квестов. Если они на своей площадке рекламируют квест, предоставляют о нем информацию, обязательно должны сообщать, соответствует ли квест ГОСТу", - добавила парламентарий. Она обратила внимание на то, что сегодня очень много квестов находится в тени, в черном секторе экономики, и никак не зарегистрированы. "Только по оценкам ФНС, теневой оборот квест-индустрии в городе Москве за год это 6 миллиардов рублей, в том числе, недополученных доходов около 360 миллионов. Поэтому мы точно так же обратимся в адрес Федеральной налоговой службы с депутатским запросом, чтобы они начали работу по обелению квест-индустрии на территории всей нашей страны. Все эти шаги призваны обезопасить детей, которые приходят участвовать в квестах, от получения как физического, так и морального вреда", - заключила Стенякина.
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россия, госдума, новости
РОССИЯ, Госдума, Новости
16:42 10.04.2024
 
В ГД попросят Минпромторг принять меры по ликвидации нелегальных квестов

В Госдуме попросят Минпромторг принять меры по ликвидации нелегальных квестов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Депутат ГД Екатерина Стенякина сообщила, что совместно с депутатом Яной Лантратовой будет направлено обращение в Минпромторг для рекомендации торговым центрам, которые сдают в аренду помещения под квесты, о необходимости в условиях договора оферты прописывать требования о соответствии квеста ГОСТам.
"Над этим ГОСТом работали я вместе с моей коллегой Яной Лантратовой. Напомню, 31 марта текущего года произошёл еще один несчастный случай с девятилетней девочкой, которая участвовала в квесте в городе Москве. Итак, использование квеста является добровольных шагом. Но как только квест официально заявит, что он соответствует ГОСТам, то сразу возникают основания его проверить на соответствие этой норме. Поэтому мы вместе с Яной Лантратовой направим депутатский запрос в Минпромторг РФ, где попросим, чтобы именно это ведомство рекомендовало торговым центрам, которые сдают в аренду помещение под организацию квестов, обязательно в условиях договора оферты прописывать требования, чтобы квест соответствовал ГОСТам", - сообщила депутат на круглом столе в Мосгордуме на тему правового обеспечения безопасности квестов для жизни и здоровья участников.
Как отметила депутат, это сделает квесты более безопасными для детей.
"Об этом же я прошу всех агрегаторов квестов. Если они на своей площадке рекламируют квест, предоставляют о нем информацию, обязательно должны сообщать, соответствует ли квест ГОСТу", - добавила парламентарий.
Она обратила внимание на то, что сегодня очень много квестов находится в тени, в черном секторе экономики, и никак не зарегистрированы.
"Только по оценкам ФНС, теневой оборот квест-индустрии в городе Москве за год это 6 миллиардов рублей, в том числе, недополученных доходов около 360 миллионов. Поэтому мы точно так же обратимся в адрес Федеральной налоговой службы с депутатским запросом, чтобы они начали работу по обелению квест-индустрии на территории всей нашей страны. Все эти шаги призваны обезопасить детей, которые приходят участвовать в квестах, от получения как физического, так и морального вреда", - заключила Стенякина.
Офис фирмы - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
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