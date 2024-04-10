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"Россия стала больше". Песков ответил на слова Гутерреша об итогах СВО - 10.04.2024, ПРАЙМ
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"Россия стала больше". Песков ответил на слова Гутерреша об итогах СВО
"Россия стала больше". Песков ответил на слова Гутерреша об итогах СВО - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Россия стала больше". Песков ответил на слова Гутерреша об итогах СВО
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова генсека ООН Антониу Гутерреша об окончании конфликта с сохранением территориальной... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:58+0300
2024-04-10T13:38+0300
политика
украина
антониу гутерреш
новые регионы рф
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова генсека ООН Антониу Гутерреша об окончании конфликта с сохранением территориальной целостности Украины, напомнил, что геополитические реалии изменились. "Россия стала больше, у нее появилось четыре новых региона, и это необходимо учитывать", — сказал Песков журналистам.Седьмого апреля газета The Washington Post со ссылкой на неназванных высокопоставленных собеседников сообщила, что Дональд Трамп был бы готов завершить конфликт на Украине, заставив Киев отказаться от претензий на Крым и Донбасс. Однако позже в команде миллиардера эту информацию опровергли. При этом ранее Трамп заявлял, что мог бы в течение суток завершить конфликт в случае возвращения в Белый дом.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификаию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014-го. Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области стали частью России по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022-го.
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украина, антониу гутерреш, новые регионы рф
Политика, УКРАИНА, Антониу Гутерреш, новые регионы РФ
12:58 10.04.2024 (обновлено: 13:38 10.04.2024)
 
"Россия стала больше". Песков ответил на слова Гутерреша об итогах СВО

Песков: при решении украинского вопроса нужно учитывать новые регионы России

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова генсека ООН Антониу Гутерреша об окончании конфликта с сохранением территориальной целостности Украины, напомнил, что геополитические реалии изменились.
"Россия стала больше, у нее появилось четыре новых региона, и это необходимо учитывать", — сказал Песков журналистам.
Седьмого апреля газета The Washington Post со ссылкой на неназванных высокопоставленных собеседников сообщила, что Дональд Трамп был бы готов завершить конфликт на Украине, заставив Киев отказаться от претензий на Крым и Донбасс. Однако позже в команде миллиардера эту информацию опровергли. При этом ранее Трамп заявлял, что мог бы в течение суток завершить конфликт в случае возвращения в Белый дом.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификаию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014-го. Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области стали частью России по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022-го.
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