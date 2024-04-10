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Годовая инфляция в США в марте ускорилась до 3,5 процента - 10.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240410/inflyatsiya-847271448.html
Годовая инфляция в США в марте ускорилась до 3,5 процента
Годовая инфляция в США в марте ускорилась до 3,5 процента - 10.04.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США в марте ускорилась до 3,5 процента
Потребительские цены в США по итогам марта выросли на 3,5% в годовом выражении после увеличения на 3,2% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T15:34+0300
2024-04-10T15:35+0300
экономика
инфляция в сша
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам марта выросли на 3,5% в годовом выражении после увеличения на 3,2% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.В месячном выражении цены в марте поднялись на 0,4%, как и в феврале.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения годовой инфляции до 3,4% и замедления месячной до 0,3%.
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инфляция в сша
Экономика, инфляция в США
15:34 10.04.2024 (обновлено: 15:35 10.04.2024)
 
Годовая инфляция в США в марте ускорилась до 3,5 процента

Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до 3,5% с 3,2% в феврале

© Unsplash/AXP PhotographyНью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам марта выросли на 3,5% в годовом выражении после увеличения на 3,2% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
В месячном выражении цены в марте поднялись на 0,4%, как и в феврале.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения годовой инфляции до 3,4% и замедления месячной до 0,3%.
 
Экономикаинфляция в США
 
 
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