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Росстат отметил замедление инфляции в России
Росстат отметил замедление инфляции в России - 10.04.2024, ПРАЙМ
Росстат отметил замедление инфляции в России
Инфляция в России в марте замедлилась до 0,39% с 0,68% в феврале, в годовом выражении немного ускорилась - до 7,72% с 7,69% месяцем ранее, сообщил в среду... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T19:02+0300
2024-04-10T19:02+0300
2024-04-10T19:02+0300
экономика
инфляция в россии
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России в марте замедлилась до 0,39% с 0,68% в феврале, в годовом выражении немного ускорилась - до 7,72% с 7,69% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. "В марте 2024 года по сравнению с февралем 2024 года индекс потребительских цен составил 100,39%, по сравнению с декабрем 2023 года – 101,95%", - говорится в материалах ведомства. Продовольственная инфляция в марте замедлилась до 0,17% с 0,77% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 8,12%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,27% после 0,26% в феврале, в годовом выражении - на 6,73%. Цены на услуги в марте выросли на 0,83% с февралю, а к марту прошлого года - на 8,3%. По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в России в 2024 году составит 4,5% после 7,42% в прошлом году.
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инфляция в россии
Экономика, инфляция в России
Росстат отметил замедление инфляции в России
Росстат: инфляция в России в марте составила 0,39 процента
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России в марте замедлилась до 0,39% с 0,68% в феврале, в годовом выражении немного ускорилась - до 7,72% с 7,69% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат.
"В марте 2024 года по сравнению с февралем 2024 года индекс потребительских цен составил 100,39%, по сравнению с декабрем 2023 года – 101,95%", - говорится в материалах ведомства.
Продовольственная инфляция в марте замедлилась до 0,17% с 0,77% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 8,12%.
Годовая инфляция в США в марте ускорилась до 3,5 процента
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,27% после 0,26% в феврале, в годовом выражении - на 6,73%. Цены на услуги в марте выросли на 0,83% с февралю, а к марту прошлого года - на 8,3%.
По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в России в 2024 году составит 4,5% после 7,42% в прошлом году.