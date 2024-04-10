https://1prime.ru/20240410/inflyatsiya-847280854.html
Недельная инфляция в России ускорилась
Недельная инфляция в России ускорилась - 10.04.2024, ПРАЙМ
Недельная инфляция в России ускорилась
Недельная инфляция в России с 2 по 8 апреля ускорилась до 0,16% с 0,1% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,12%, свидетельствуют... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T19:03+0300
2024-04-10T19:03+0300
2024-04-10T19:04+0300
экономика
инфляция в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83497/22/834972245_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_87c5623c4a464b00e1dce50521c65ce6.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 2 по 8 апреля ускорилась до 0,16% с 0,1% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,12%, свидетельствуют данные Росстата. "За период со 2 по 8 апреля 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,16%, с начала апреля – 100,17%, с начала года – 102,12%", - говорится в публикации статистического ведомства. Как пишет Росстат, цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,2% после снижения в течение нескольких недель подряд. В том числе подорожала свекла - на 5%, морковь - на 2,3%, помидоры и яблоки - на 1%, бананы - 0,2%. Снизились цены на огурцы - на 2%, лук - на 0,2% и картофель - на 0,1%. На отчетной неделе также подорожали: баранина - на 1,1%, сахар и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,8%, мясные консервы для детского питания - на 0,6%, сосиски, сардельки, сливочное масло, молоко, сметана, хлеб, печенье - на 0,4%, говядина, рис, макаронные изделия, чай, соль - на 0,3%, рыба, творог, сыры, подсолнечное масло, мука, вермишель и овощные консервы для детского питания - на 0,2%, вареные колбасы - на 0,1%. Снизились цены на гречку - на 0,3%, свинину и яйца - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин и пшено - на 0,1%. Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 2 по 8 апреля подорожали зубные пасты - на 0,6%, зубные щетки - на 0,4%, туалетное мыло и прокладки - на 0,3%, спички и сухие корма для домашних животных - на 0,2%, туалетная бумага и стиральные порошки - на 0,1%. Снизились цены на пеленки для новорожденных - на 0,5%, детские подгузники - на 0,4%, хозяйственное мыло - на 0,2%. Электропылесосы на отчетной неделе подорожали на 0,6%, смартфоны - на 0,2%, телевизоры, напротив, подешевели - на 0,3%. Цены на новые отечественные автомобили выросли на 0,24%, на иностранные немного снизились - на 0,04%. Дизельное топливо прибавило в цене 0,18%, бензин - 0,16%. Росстат в отчетный период зафиксировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, анальгин прибавил в цене 0,9%, противовирусный препарат "Эргоферон" - 0,8%, корвалол и средство от кашля "Ренгалин" - 0,7%, аллохол и валидол - 0,3%, поливитамины - 0,2%. Цены на мазь "Левомеколь" снизились на 0,5%, на комбинированные анальгетики - на 0,2%. Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 0,2%.
https://1prime.ru/20240410/inflyatsiya-847271448.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83497/22/834972245_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4530f814db44965f4ba15f67c11f94ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфляция в россии
Экономика, инфляция в России
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 2 по 8 апреля ускорилась до 0,16% с 0,1% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,12%, свидетельствуют данные Росстата.
"За период со 2 по 8 апреля 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,16%, с начала апреля – 100,17%, с начала года – 102,12%", - говорится в публикации статистического ведомства.
Как пишет Росстат, цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,2% после снижения в течение нескольких недель подряд. В том числе подорожала свекла - на 5%, морковь - на 2,3%, помидоры и яблоки - на 1%, бананы - 0,2%. Снизились цены на огурцы - на 2%, лук - на 0,2% и картофель - на 0,1%.
Годовая инфляция в США в марте ускорилась до 3,5 процента
На отчетной неделе также подорожали: баранина - на 1,1%, сахар и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,8%, мясные консервы для детского питания - на 0,6%, сосиски, сардельки, сливочное масло, молоко, сметана, хлеб, печенье - на 0,4%, говядина, рис, макаронные изделия, чай, соль - на 0,3%, рыба, творог, сыры, подсолнечное масло, мука, вермишель и овощные консервы для детского питания - на 0,2%, вареные колбасы - на 0,1%.
Снизились цены на гречку - на 0,3%, свинину и яйца - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин и пшено - на 0,1%.
Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 2 по 8 апреля подорожали зубные пасты - на 0,6%, зубные щетки - на 0,4%, туалетное мыло и прокладки - на 0,3%, спички и сухие корма для домашних животных - на 0,2%, туалетная бумага и стиральные порошки - на 0,1%. Снизились цены на пеленки для новорожденных - на 0,5%, детские подгузники - на 0,4%, хозяйственное мыло - на 0,2%.
Электропылесосы на отчетной неделе подорожали на 0,6%, смартфоны - на 0,2%, телевизоры, напротив, подешевели - на 0,3%. Цены на новые отечественные автомобили выросли на 0,24%, на иностранные немного снизились - на 0,04%. Дизельное топливо прибавило в цене 0,18%, бензин - 0,16%.
Росстат в отчетный период зафиксировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, анальгин прибавил в цене 0,9%, противовирусный препарат "Эргоферон" - 0,8%, корвалол и средство от кашля "Ренгалин" - 0,7%, аллохол и валидол - 0,3%, поливитамины - 0,2%. Цены на мазь "Левомеколь" снизились на 0,5%, на комбинированные анальгетики - на 0,2%.
Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 0,2%.