https://1prime.ru/20240410/inflyatsiya-847280854.html

Недельная инфляция в России ускорилась

Недельная инфляция в России ускорилась - 10.04.2024, ПРАЙМ

Недельная инфляция в России ускорилась

Недельная инфляция в России с 2 по 8 апреля ускорилась до 0,16% с 0,1% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,12%, свидетельствуют... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T19:03+0300

2024-04-10T19:03+0300

2024-04-10T19:04+0300

экономика

инфляция в россии

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 2 по 8 апреля ускорилась до 0,16% с 0,1% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,12%, свидетельствуют данные Росстата. "За период со 2 по 8 апреля 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,16%, с начала апреля – 100,17%, с начала года – 102,12%", - говорится в публикации статистического ведомства. Как пишет Росстат, цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,2% после снижения в течение нескольких недель подряд. В том числе подорожала свекла - на 5%, морковь - на 2,3%, помидоры и яблоки - на 1%, бананы - 0,2%. Снизились цены на огурцы - на 2%, лук - на 0,2% и картофель - на 0,1%. На отчетной неделе также подорожали: баранина - на 1,1%, сахар и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,8%, мясные консервы для детского питания - на 0,6%, сосиски, сардельки, сливочное масло, молоко, сметана, хлеб, печенье - на 0,4%, говядина, рис, макаронные изделия, чай, соль - на 0,3%, рыба, творог, сыры, подсолнечное масло, мука, вермишель и овощные консервы для детского питания - на 0,2%, вареные колбасы - на 0,1%. Снизились цены на гречку - на 0,3%, свинину и яйца - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин и пшено - на 0,1%. Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 2 по 8 апреля подорожали зубные пасты - на 0,6%, зубные щетки - на 0,4%, туалетное мыло и прокладки - на 0,3%, спички и сухие корма для домашних животных - на 0,2%, туалетная бумага и стиральные порошки - на 0,1%. Снизились цены на пеленки для новорожденных - на 0,5%, детские подгузники - на 0,4%, хозяйственное мыло - на 0,2%. Электропылесосы на отчетной неделе подорожали на 0,6%, смартфоны - на 0,2%, телевизоры, напротив, подешевели - на 0,3%. Цены на новые отечественные автомобили выросли на 0,24%, на иностранные немного снизились - на 0,04%. Дизельное топливо прибавило в цене 0,18%, бензин - 0,16%. Росстат в отчетный период зафиксировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, анальгин прибавил в цене 0,9%, противовирусный препарат "Эргоферон" - 0,8%, корвалол и средство от кашля "Ренгалин" - 0,7%, аллохол и валидол - 0,3%, поливитамины - 0,2%. Цены на мазь "Левомеколь" снизились на 0,5%, на комбинированные анальгетики - на 0,2%. Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 0,2%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция в россии