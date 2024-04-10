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Минэкономразвития обновило данные об инфляции в России
Минэкономразвития обновило данные об инфляции в России - 10.04.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития обновило данные об инфляции в России
Инфляция в России на 8 апреля составила 7,79% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T19:11+0300
2024-04-10T19:11+0300
2024-04-10T19:12+0300
экономика
инфляция в россии
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 8 апреля составила 7,79% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". На конец марта, по оценке Росстата, инфляция в России в годовом выражении была на уровне 7,72%. "За неделю с 2 по 8 апреля 2024 года инфляция составила 0,16%, год к году – 7,79%", - говорится в обзоре МЭР РФ. Как пишут авторы документа, на неделе со 2 по 8 апреля в сфере продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,22%. "В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12%. Замедлилось удорожание легковых автомобилей, электро- и бытовых приборов и одежды, подешевела обувь", - пишут в Минэкономразвития. Что касается регулируемых, туристических и бытовых услуг, рост цен составил 0,13% после 0,24% неделей ранее. "Снизились темпы удорожания гостиниц (до 0,24%), на услуги санаториев околонулевой рост цен (0,03%). На наблюдаемые бытовые услуги цены изменились на 0,32%", - пояснили в министерстве.
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инфляция в россии
Экономика, инфляция в России
Минэкономразвития обновило данные об инфляции в России
Минэкономразвития: инфляция в России на 8 апреля составила 7,79% в годовом выражении
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 8 апреля составила 7,79% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
На конец марта, по оценке Росстата, инфляция в России в годовом выражении была на уровне 7,72%.
"За неделю с 2 по 8 апреля 2024 года инфляция составила 0,16%, год к году – 7,79%", - говорится в обзоре МЭР РФ.
Как пишут авторы документа, на неделе со 2 по 8 апреля в сфере продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,22%.
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"В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12%. Замедлилось удорожание легковых автомобилей, электро- и бытовых приборов и одежды, подешевела обувь", - пишут в Минэкономразвития.
Что касается регулируемых, туристических и бытовых услуг, рост цен составил 0,13% после 0,24% неделей ранее. "Снизились темпы удорожания гостиниц (до 0,24%), на услуги санаториев околонулевой рост цен (0,03%). На наблюдаемые бытовые услуги цены изменились на 0,32%", - пояснили в министерстве.