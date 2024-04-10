https://1prime.ru/20240410/ipoteka-847261005.html

Набиуллина отметила сильную закредитованность ипотечных заемщиков

Набиуллина отметила сильную закредитованность ипотечных заемщиков - 10.04.2024, ПРАЙМ

Набиуллина отметила сильную закредитованность ипотечных заемщиков

Почти каждый второй ипотечный заемщик в России в четвертом квартале прошлого года получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80%... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:38+0300

2024-04-10T12:38+0300

2024-04-10T12:38+0300

банк россии

ипотека

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Почти каждый второй ипотечный заемщик в России в четвертом квартале прошлого года получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80% своих доходов, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Рост ипотечного портфеля на 35% за год - такой рост ведет и к подорожанию жилья, и к росту закредитованности граждан. Мы видим, что за последние два года в полтора раза увеличилась доля ипотеки людям с высокой долговой нагрузкой. И в четвертом квартале прошлого года почти каждый второй заемщик, 45%, получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80% своих доходов", - заявила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. Продолжая, по словам Набиуллиной, расти и разрыв цен на первичное и вторичное жилье. По итогам прошлого года этот разрыв составлял 44% при исторической норме где-то около 10%, обратила внимание глава Центробанка.

https://1prime.ru/20240409/ipoteka-847222046.html

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ипотека, эльвира набиуллина