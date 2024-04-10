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Набиуллина отметила сильную закредитованность ипотечных заемщиков - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина отметила сильную закредитованность ипотечных заемщиков
Набиуллина отметила сильную закредитованность ипотечных заемщиков - 10.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина отметила сильную закредитованность ипотечных заемщиков
Почти каждый второй ипотечный заемщик в России в четвертом квартале прошлого года получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80%... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:38+0300
2024-04-10T12:38+0300
банк россии
ипотека
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Почти каждый второй ипотечный заемщик в России в четвертом квартале прошлого года получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80% своих доходов, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Рост ипотечного портфеля на 35% за год - такой рост ведет и к подорожанию жилья, и к росту закредитованности граждан. Мы видим, что за последние два года в полтора раза увеличилась доля ипотеки людям с высокой долговой нагрузкой. И в четвертом квартале прошлого года почти каждый второй заемщик, 45%, получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80% своих доходов", - заявила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. Продолжая, по словам Набиуллиной, расти и разрыв цен на первичное и вторичное жилье. По итогам прошлого года этот разрыв составлял 44% при исторической норме где-то около 10%, обратила внимание глава Центробанка.
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ипотека, эльвира набиуллина
Банк России, ипотека, Эльвира Набиуллина
12:38 10.04.2024
 
Набиуллина отметила сильную закредитованность ипотечных заемщиков

Набиуллина: каждый второй ипотечный заемщик в России сильно закредитован

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Почти каждый второй ипотечный заемщик в России в четвертом квартале прошлого года получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80% своих доходов, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Рост ипотечного портфеля на 35% за год - такой рост ведет и к подорожанию жилья, и к росту закредитованности граждан. Мы видим, что за последние два года в полтора раза увеличилась доля ипотеки людям с высокой долговой нагрузкой. И в четвертом квартале прошлого года почти каждый второй заемщик, 45%, получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80% своих доходов", - заявила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
Продолжая, по словам Набиуллиной, расти и разрыв цен на первичное и вторичное жилье. По итогам прошлого года этот разрыв составлял 44% при исторической норме где-то около 10%, обратила внимание глава Центробанка.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России
Вчера, 13:01
 
Банк РоссииипотекаЭльвира Набиуллина
 
 
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