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Человек не должен попадать в кабалу из-за ипотеки, заявил Володин
Человек не должен попадать в кабалу из-за ипотеки, заявил Володин - 10.04.2024, ПРАЙМ
Человек не должен попадать в кабалу из-за ипотеки, заявил Володин
Вопрос льготной ипотеки и доступности жилья для россиян необходимо проработать, человек не должен попадать в кабалу из-за кредитов. Об этом заявил председатель... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:55+0300
2024-04-10T13:55+0300
2024-04-10T14:07+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вопрос льготной ипотеки и доступности жилья для россиян необходимо проработать, человек не должен попадать в кабалу из-за кредитов. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.В среду, 10 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина представила отчет Государственной Думе. Володин в ходе последующего пленарного заседания назвал обеспечение доступности жилья совместной задачей ГД, Центробанка, минфина и правительства."Давайте продумаем эти вопросы и сделаем так, чтобы человек имел возможность приобрести жилье через льготную, обычную ипотеку, просто имея такие возможности, но не попадал бы в кабалу, когда ему надо всю жизнь выплачивать и работать на ипотеку, выплачивая ее на протяжении долгих лет", - отметил он.Как подчеркнул парламентарий, количество жилья в России увеличилось, однако из-за высоких цен "ближе оно не стало".
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россия, ипотека, госдума, новости, вячеслав володин
Экономика, РОССИЯ, ипотека, Госдума, Новости, Вячеслав Володин
Человек не должен попадать в кабалу из-за ипотеки, заявил Володин
Володин: человек не должен попадать в кабалу, выплачивая ипотеку за квартиру
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вопрос льготной ипотеки и доступности жилья для россиян необходимо проработать, человек не должен попадать в кабалу из-за кредитов. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
В среду, 10 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина представила отчет Государственной Думе.
Володин в ходе последующего пленарного заседания назвал обеспечение доступности жилья совместной задачей ГД, Центробанка, минфина и правительства.
"Давайте продумаем эти вопросы и сделаем так, чтобы человек имел возможность приобрести жилье через льготную, обычную ипотеку, просто имея такие возможности, но не попадал бы в кабалу, когда ему надо всю жизнь выплачивать и работать на ипотеку, выплачивая ее на протяжении долгих лет", - отметил он.
Как подчеркнул парламентарий, количество жилья в России увеличилось, однако из-за высоких цен "ближе оно не стало".
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