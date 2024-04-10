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Человек не должен попадать в кабалу из-за ипотеки, заявил Володин

Человек не должен попадать в кабалу из-за ипотеки, заявил Володин - 10.04.2024, ПРАЙМ

Человек не должен попадать в кабалу из-за ипотеки, заявил Володин

Вопрос льготной ипотеки и доступности жилья для россиян необходимо проработать, человек не должен попадать в кабалу из-за кредитов. Об этом заявил председатель... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T13:55+0300

2024-04-10T13:55+0300

2024-04-10T14:07+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вопрос льготной ипотеки и доступности жилья для россиян необходимо проработать, человек не должен попадать в кабалу из-за кредитов. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.В среду, 10 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина представила отчет Государственной Думе. Володин в ходе последующего пленарного заседания назвал обеспечение доступности жилья совместной задачей ГД, Центробанка, минфина и правительства."Давайте продумаем эти вопросы и сделаем так, чтобы человек имел возможность приобрести жилье через льготную, обычную ипотеку, просто имея такие возможности, но не попадал бы в кабалу, когда ему надо всю жизнь выплачивать и работать на ипотеку, выплачивая ее на протяжении долгих лет", - отметил он.Как подчеркнул парламентарий, количество жилья в России увеличилось, однако из-за высоких цен "ближе оно не стало".

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россия, ипотека, госдума, новости, вячеслав володин