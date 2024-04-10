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Двойной удар по ВСУ: Россия нарастила производство "Искандеров"
Двойной удар по ВСУ: Россия нарастила производство "Искандеров" - 10.04.2024, ПРАЙМ
Двойной удар по ВСУ: Россия нарастила производство "Искандеров"
Увеличение производства ракет для ОТРК "Искандер-М" позволило российским военным чаще применять это оружие и наносить сдвоенные удары по позициям Вооруженных... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T10:27+0300
2024-04-10T10:27+0300
2024-04-10T10:37+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Увеличение производства ракет для ОТРК "Искандер-М" позволило российским военным чаще применять это оружие и наносить сдвоенные удары по позициям Вооруженных сил Украины, пишет Military Watch Magazine.Согласно изданию, в 2023 году поставки вооружений значительно выросли по сравнению с предыдущими годами. В частности, производство баллистической ракеты "Кинжал" увеличилось почти в пять раз. Каждая бригада "Искандер-М" состоит из 51 машины и может одновременно развернуть 48 ракет."Увеличение поставок ракет 9К720 позволило российским подразделениям использовать их гораздо обширнее и наносить сдвоенные удары, значительно увеличив потери среди украинских передовых частей", - говорится в публикации.Эта система получила новую известность после уничтожения американского ракетного комплекса MIM-104 Patriot и системы ПВО С-300 в Донецке, говорится в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Вооружения, РОССИЯ, вооружение, Новости, ракеты
Двойной удар по ВСУ: Россия нарастила производство "Искандеров"
MWM: увеличение производства "Искандеров" привело к большим потерям ВСУ
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ.
Увеличение производства ракет для ОТРК "Искандер-М" позволило российским военным чаще применять это оружие и наносить сдвоенные удары по позициям Вооруженных сил Украины, пишет
Military Watch Magazine.
Согласно изданию, в 2023 году поставки вооружений значительно выросли по сравнению с предыдущими годами. В частности, производство баллистической ракеты "Кинжал" увеличилось почти в пять раз. Каждая бригада "Искандер-М" состоит из 51 машины и может одновременно развернуть 48 ракет.
"Увеличение поставок ракет 9К720 позволило российским подразделениям использовать их гораздо обширнее и наносить сдвоенные удары, значительно увеличив потери среди украинских передовых частей", - говорится в публикации.
Эта система получила новую известность после уничтожения американского ракетного комплекса MIM-104 Patriot и системы ПВО С-300 в Донецке, говорится в публикации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>> Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун"