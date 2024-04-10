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В США хотят запретить пользоваться программами "Касперского", сообщили СМИ
В США хотят запретить пользоваться программами "Касперского", сообщили СМИ - 10.04.2024, ПРАЙМ
В США хотят запретить пользоваться программами "Касперского", сообщили СМИ
Администрация США планирует ввести запрет для американских граждан и компаний применять любое программное обеспечение, которое разработано "Лабораторией... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T10:00+0300
2024-04-10T10:00+0300
2024-04-10T10:06+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Администрация США планирует ввести запрет для американских граждан и компаний применять любое программное обеспечение, которое разработано "Лабораторией Касперского", из соображений национальной безопасности. Об этом сообщи телеканал CNN со ссылкой на осведомленные с данным решением источники. Источники сообщили, что данное решение, скорее всего, вступит в силу уже в следующем мае. CNN отмечает, что американским правительственным структурам уже запретили пользоваться данным ПО, но аналогичный запрет для частных компаний и граждан будет иметь "беспрецедентный характер". Отмечается, что ограничения выпустят по линии министерства торговли США.
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лаборатория касперского, сша, по
Экономика, Лаборатория Касперского, США, ПО
В США хотят запретить пользоваться программами "Касперского", сообщили СМИ
CNN: власти США хотят запретить использовать ПО "Лаборатории Касперского"
ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Администрация США планирует ввести запрет для американских граждан и компаний применять любое программное обеспечение, которое разработано "Лабораторией Касперского", из соображений национальной безопасности. Об этом сообщи телеканал CNN со ссылкой на осведомленные с данным решением источники.
Источники сообщили, что данное решение, скорее всего, вступит в силу уже в следующем мае. CNN отмечает, что американским правительственным структурам уже запретили пользоваться данным ПО, но аналогичный запрет для частных компаний и граждан будет иметь "беспрецедентный характер".
Отмечается, что ограничения выпустят по линии министерства торговли США.