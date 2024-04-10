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В США хотят запретить пользоваться программами "Касперского", сообщили СМИ

В США хотят запретить пользоваться программами "Касперского", сообщили СМИ - 10.04.2024, ПРАЙМ

В США хотят запретить пользоваться программами "Касперского", сообщили СМИ

Администрация США планирует ввести запрет для американских граждан и компаний применять любое программное обеспечение, которое разработано "Лабораторией... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T10:00+0300

2024-04-10T10:00+0300

2024-04-10T10:06+0300

экономика

лаборатория касперского

сша

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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Администрация США планирует ввести запрет для американских граждан и компаний применять любое программное обеспечение, которое разработано "Лабораторией Касперского", из соображений национальной безопасности. Об этом сообщи телеканал CNN со ссылкой на осведомленные с данным решением источники. Источники сообщили, что данное решение, скорее всего, вступит в силу уже в следующем мае. CNN отмечает, что американским правительственным структурам уже запретили пользоваться данным ПО, но аналогичный запрет для частных компаний и граждан будет иметь "беспрецедентный характер". Отмечается, что ограничения выпустят по линии министерства торговли США.

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лаборатория касперского, сша, по