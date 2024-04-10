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"Позорище!" Британцы осудили Кэмерона за попытку "очаровать" Трампа - 10.04.2024, ПРАЙМ
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"Позорище!" Британцы осудили Кэмерона за попытку "очаровать" Трампа
"Позорище!" Британцы осудили Кэмерона за попытку "очаровать" Трампа - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Позорище!" Британцы осудили Кэмерона за попытку "очаровать" Трампа
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон после встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде заявил, что поддержка Украины в интересах США... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T16:59+0300
2024-04-10T16:59+0300
политика
дэвид кэмерон
дональд трамп
великобритания
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон после встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде заявил, что поддержка Украины в интересах США. Читатели газеты Financial Times скептически отнеслись к попыткам британского политика "очаровать" американского.По данным издания, Кэмерон по итогам встречи с Трампом отметил, что поддержка Киева в интересах Вашингтона. Однако представитель предвыборного штаба американского политика рассказал, что стороны отметили необходимость государств-членов НАТО выполнять обязательства по оборонным расходам, а также "положить конец кровопролитию на Украине"."Если, по-вашему, возможность для Украины воевать дальше — это “помощь”, то да… Посмотрите, как здорово мы ей “помогаем” с 2014 года. Врагу такой помощи не пожелаешь", - отметил читатель Antond.Комментаторы также задались вопросом, что Кэмерон может знать об американских интересах, будучи неосведомленным об интересах британцев. "Большинство американцев не знает ни где находится Украина, ни что такое НАТО. Так что плевать они хотели!", - добавляет Mill Reef.Читатели заключили, что попытки Кэмерона очаровать Трампа представляют собой позорище и бесчестят Великобританию.Полный текст читайте на ИноСМИ&gt;&gt;
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дэвид кэмерон, дональд трамп, великобритания
Политика, Дэвид Кэмерон, Дональд Трамп, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
16:59 10.04.2024
 
"Позорище!" Британцы осудили Кэмерона за попытку "очаровать" Трампа

Читатели Financial Times осудили Кэмерона за попытку "очаровать" Трампа

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Встреча участников саммита G20 с представителями Business 20 и Labour 20
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон после встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде заявил, что поддержка Украины в интересах США. Читатели газеты Financial Times скептически отнеслись к попыткам британского политика "очаровать" американского.
По данным издания, Кэмерон по итогам встречи с Трампом отметил, что поддержка Киева в интересах Вашингтона. Однако представитель предвыборного штаба американского политика рассказал, что стороны отметили необходимость государств-членов НАТО выполнять обязательства по оборонным расходам, а также "положить конец кровопролитию на Украине".
"Если, по-вашему, возможность для Украины воевать дальше — это “помощь”, то да… Посмотрите, как здорово мы ей “помогаем” с 2014 года. Врагу такой помощи не пожелаешь", - отметил читатель Antond.
Комментаторы также задались вопросом, что Кэмерон может знать об американских интересах, будучи неосведомленным об интересах британцев.
"Большинство американцев не знает ни где находится Украина, ни что такое НАТО. Так что плевать они хотели!", - добавляет Mill Reef.
Читатели заключили, что попытки Кэмерона очаровать Трампа представляют собой позорище и бесчестят Великобританию.
Полный текст читайте на ИноСМИ>>
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ПолитикаДэвид КэмеронДональд ТрампВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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