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МИД раскрыл, кого используют спецслужбы Запада для хакерских атак на Россию
МИД раскрыл, кого используют спецслужбы Запада для хакерских атак на Россию - 10.04.2024, ПРАЙМ
МИД раскрыл, кого используют спецслужбы Запада для хакерских атак на Россию
Западные спецслужбы используют украинских хакеров для проведения компьютерных атак на российскую инфраструктуру. Об этом заявила официальный представитель МИД... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:18+0300
2024-04-10T12:18+0300
2024-04-10T12:18+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Западные спецслужбы используют украинских хакеров для проведения компьютерных атак на российскую инфраструктуру. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках еженедельного брифинга."Нашими специалистами установлено, что за многими крупными атаками с использованием информационно-коммуникационных технологий стоят зарубежные спецслужбы. Причем действуют они в основном руками украинских хакеров. Это же удобно", - отметила дипломат.По словам Захаровой, масштаб и интенсивность атак после начала спецоперации на Украине достигли небывалого уровня. Объектами хакеров стали все государственные структуры, медицинские, банковские, энергетические, транспортные и средства массовой информации, а также граждане России.Захарова подчеркнула, что люди получали угрожающие звонки, их социальные сети и электронная почта взламывались, а также они сталкивались с большим количеством спама.
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Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, МИД, Новости
МИД раскрыл, кого используют спецслужбы Запада для хакерских атак на Россию
Захарова: спецслужбы Запада действуют руками украинских хакеров для атак на Россию
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Западные спецслужбы используют украинских хакеров для проведения компьютерных атак на российскую инфраструктуру. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках еженедельного брифинга.
"Нашими специалистами установлено, что за многими крупными атаками с использованием информационно-коммуникационных технологий стоят зарубежные спецслужбы. Причем действуют они в основном руками украинских хакеров. Это же удобно", - отметила дипломат.
По словам Захаровой, масштаб и интенсивность атак после начала спецоперации на Украине достигли небывалого уровня. Объектами хакеров стали все государственные структуры, медицинские, банковские, энергетические, транспортные и средства массовой информации, а также граждане России.
Захарова подчеркнула, что люди получали угрожающие звонки, их социальные сети и электронная почта взламывались, а также они сталкивались с большим количеством спама.
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