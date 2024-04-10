https://1prime.ru/20240410/khakery-847259388.html

МИД раскрыл, кого используют спецслужбы Запада для хакерских атак на Россию

МИД раскрыл, кого используют спецслужбы Запада для хакерских атак на Россию - 10.04.2024, ПРАЙМ

МИД раскрыл, кого используют спецслужбы Запада для хакерских атак на Россию

Западные спецслужбы используют украинских хакеров для проведения компьютерных атак на российскую инфраструктуру. Об этом заявила официальный представитель МИД... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:18+0300

2024-04-10T12:18+0300

2024-04-10T12:18+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Западные спецслужбы используют украинских хакеров для проведения компьютерных атак на российскую инфраструктуру. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках еженедельного брифинга."Нашими специалистами установлено, что за многими крупными атаками с использованием информационно-коммуникационных технологий стоят зарубежные спецслужбы. Причем действуют они в основном руками украинских хакеров. Это же удобно", - отметила дипломат.По словам Захаровой, масштаб и интенсивность атак после начала спецоперации на Украине достигли небывалого уровня. Объектами хакеров стали все государственные структуры, медицинские, банковские, энергетические, транспортные и средства массовой информации, а также граждане России.Захарова подчеркнула, что люди получали угрожающие звонки, их социальные сети и электронная почта взламывались, а также они сталкивались с большим количеством спама.

https://1prime.ru/20240315/ukraine-846352265.html

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россия, мария захарова, мид, новости