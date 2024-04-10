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Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге показал огромные убытки - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге показал огромные убытки
Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге показал огромные убытки - 10.04.2024, ПРАЙМ
Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге показал огромные убытки
Расположенный в Санкт-Петербурге автомобильный завод "АГР", являющийся бывшим заводом Hyundai, по итогам 2023 года получил убыток в размере 16,6 миллиарда... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T15:26+0300
2024-04-10T15:26+0300
экономика
санкт-петербург
агр
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Расположенный в Санкт-Петербурге автомобильный завод "АГР", являющийся бывшим заводом Hyundai, по итогам 2023 года получил убыток в размере 16,6 миллиарда рублей, следует из финансовой отчетности предприятия, опубликованной в ГИР БФО.По сравнению с 2022 годом, выручка компании в прошлом году упала примерно в 19 раз, на 95%, составив 2,7 миллиарда рублей (в 2022 году — 50,3 млрд руб.). При этом чистый убыток достиг 16,6 миллиарда рублей (в 2022 году — 18,8 млрд руб.).Экс-завод Hyundai приостановил работу в феврале 2022 года в связи с перебоями в поставках комплектующих из других стран. Затем производство возобновлялось несколько раз. В течение прошлого года предприятие не выпустило ни одной машины.
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санкт-петербург, агр
Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АГР
15:26 10.04.2024
 
Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге показал огромные убытки

Выручка бывшего завода Hyundai "АГР" в Санкт-Петербурге упала почти в 20 раз

© Фото : Автомобильный завод АГРАвтомобиль Solaris
Автомобиль Solaris - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© Фото : Автомобильный завод АГР
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Расположенный в Санкт-Петербурге автомобильный завод "АГР", являющийся бывшим заводом Hyundai, по итогам 2023 года получил убыток в размере 16,6 миллиарда рублей, следует из финансовой отчетности предприятия, опубликованной в ГИР БФО.
По сравнению с 2022 годом, выручка компании в прошлом году упала примерно в 19 раз, на 95%, составив 2,7 миллиарда рублей (в 2022 году — 50,3 млрд руб.). При этом чистый убыток достиг 16,6 миллиарда рублей (в 2022 году — 18,8 млрд руб.).
Экс-завод Hyundai приостановил работу в феврале 2022 года в связи с перебоями в поставках комплектующих из других стран. Затем производство возобновлялось несколько раз. В течение прошлого года предприятие не выпустило ни одной машины.
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ЭкономикаСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАГР
 
 
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