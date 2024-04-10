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Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге показал огромные убытки
Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге показал огромные убытки - 10.04.2024, ПРАЙМ
Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге показал огромные убытки
Расположенный в Санкт-Петербурге автомобильный завод "АГР", являющийся бывшим заводом Hyundai, по итогам 2023 года получил убыток в размере 16,6 миллиарда... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T15:26+0300
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2024-04-10T15:26+0300
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Расположенный в Санкт-Петербурге автомобильный завод "АГР", являющийся бывшим заводом Hyundai, по итогам 2023 года получил убыток в размере 16,6 миллиарда рублей, следует из финансовой отчетности предприятия, опубликованной в ГИР БФО.По сравнению с 2022 годом, выручка компании в прошлом году упала примерно в 19 раз, на 95%, составив 2,7 миллиарда рублей (в 2022 году — 50,3 млрд руб.). При этом чистый убыток достиг 16,6 миллиарда рублей (в 2022 году — 18,8 млрд руб.).Экс-завод Hyundai приостановил работу в феврале 2022 года в связи с перебоями в поставках комплектующих из других стран. Затем производство возобновлялось несколько раз. В течение прошлого года предприятие не выпустило ни одной машины.
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Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АГР
Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге показал огромные убытки
Выручка бывшего завода Hyundai "АГР" в Санкт-Петербурге упала почти в 20 раз
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ.
Расположенный в Санкт-Петербурге автомобильный завод "АГР", являющийся бывшим заводом Hyundai, по итогам 2023 года получил убыток в размере 16,6 миллиарда рублей, следует из финансовой отчетности предприятия, опубликованной в ГИР БФО
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По сравнению с 2022 годом, выручка компании в прошлом году упала примерно в 19 раз, на 95%, составив 2,7 миллиарда рублей (в 2022 году — 50,3 млрд руб.). При этом чистый убыток достиг 16,6 миллиарда рублей (в 2022 году — 18,8 млрд руб.).
Экс-завод Hyundai приостановил работу в феврале 2022 года в связи с перебоями в поставках комплектующих из других стран. Затем производство возобновлялось несколько раз. В течение прошлого года предприятие не выпустило ни одной машины.
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