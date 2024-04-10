https://1prime.ru/20240410/khenday-847271084.html

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге показал огромные убытки

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге показал огромные убытки - 10.04.2024, ПРАЙМ

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге показал огромные убытки

Расположенный в Санкт-Петербурге автомобильный завод "АГР", являющийся бывшим заводом Hyundai, по итогам 2023 года получил убыток в размере 16,6 миллиарда... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T15:26+0300

2024-04-10T15:26+0300

2024-04-10T15:26+0300

экономика

санкт-петербург

агр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/847009871_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_efa4e11d3f7f81d194db75fdb3ab18c9.jpg

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Расположенный в Санкт-Петербурге автомобильный завод "АГР", являющийся бывшим заводом Hyundai, по итогам 2023 года получил убыток в размере 16,6 миллиарда рублей, следует из финансовой отчетности предприятия, опубликованной в ГИР БФО.По сравнению с 2022 годом, выручка компании в прошлом году упала примерно в 19 раз, на 95%, составив 2,7 миллиарда рублей (в 2022 году — 50,3 млрд руб.). При этом чистый убыток достиг 16,6 миллиарда рублей (в 2022 году — 18,8 млрд руб.).Экс-завод Hyundai приостановил работу в феврале 2022 года в связи с перебоями в поставках комплектующих из других стран. Затем производство возобновлялось несколько раз. В течение прошлого года предприятие не выпустило ни одной машины.

https://1prime.ru/20240409/lada-847214187.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкт-петербург, агр