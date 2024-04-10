https://1prime.ru/20240410/kiberbezopasnost-847273085.html
В МИД оценили готовность США к диалогу по кибербезопасности
В МИД оценили готовность США к диалогу по кибербезопасности - 10.04.2024, ПРАЙМ
В МИД оценили готовность США к диалогу по кибербезопасности
В настоящее время не может быть диалога по вопросам кибербезопасности с Вашингтоном, который хочет нанести Москве стратегическое поражение, заявил директор... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T16:01+0300
2024-04-10T16:01+0300
2024-04-10T16:09+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. В настоящее время не может быть диалога по вопросам кибербезопасности с Вашингтоном, который хочет нанести Москве стратегическое поражение, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов, комментируя такую возможность. "Какой диалог может быть со страной, которая хочет нанести России стратегическое поражение? Диалог о чем? Об этом? Конечно, нет. Диалог на эту тему невозможен", — пояснил он журналистам. По его словам, цель США в сфере информационных технологий — нанести поражение с помощью некинетических средств, то есть с помощью ИКТ. "Тут невозможно ни о чем договариваться", — добавил Люкманов.По его словам, Москва фиксирует ежедневные кибератаки против РФ, в первую очередь против граждан, с территории Украины.
https://1prime.ru/20240315/ukraine-846352265.html
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международные отношения, россия, сша, мид рф
международные отношения, РОССИЯ, США, МИД РФ
В МИД оценили готовность США к диалогу по кибербезопасности
МИД: диалога по кибербезопасности с Вашингтоном сейчас быть не может
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. В настоящее время не может быть диалога по вопросам кибербезопасности с Вашингтоном, который хочет нанести Москве стратегическое поражение, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов, комментируя такую возможность.
"Какой диалог может быть со страной, которая хочет нанести России стратегическое поражение? Диалог о чем? Об этом? Конечно, нет. Диалог на эту тему невозможен", — пояснил он журналистам.
По его словам, цель США в сфере информационных технологий — нанести поражение с помощью некинетических средств, то есть с помощью ИКТ.
"Тут невозможно ни о чем договариваться", — добавил Люкманов.
По его словам, Москва фиксирует ежедневные кибератаки против РФ, в первую очередь против граждан, с территории Украины.
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