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Суд вынес решение о ликвидации "Киви банка" - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Суд вынес решение о ликвидации "Киви банка"
Суд вынес решение о ликвидации "Киви банка" - 10.04.2024, ПРАЙМ
Суд вынес решение о ликвидации "Киви банка"
Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России принял решение ликвидировать АО "Киви банк", у которого в феврале регулятор отозвал лицензию, передает... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T14:40+0300
2024-04-10T15:08+0300
банк россии
"киви банк"
суд
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России принял решение ликвидировать АО "Киви банк", у которого в феврале регулятор отозвал лицензию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд решил… ликвидировать АО "Киви банк", - огласила резолютивную часть решения судья Светлана Ласкина. Функции ликвидатора возложены на Агентство по страхованию вкладов."Киви банк" был оператором популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек". Представитель временной администрации в лице АСВ сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда рублей, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства.На заседании в среду суд отклонил ходатайство АО "Киви", которому, как заявил представитель этой компании, принадлежит 99% АО "Киви банк", о вступлении в дело третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований. Против привлечения АО "Киви" высказались ЦБ и АСВ. Их юристы, в частности, заявили, что представитель собственников может быть избран ими на собрании, но такого собрания не проводилось.Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.В соответствии с нормами закона о банках и банковской деятельности, арбитражный суд направит решение о ликвидации кредитной организации в ЦБ и уполномоченный регистрирующий орган, который внесет в ЕГРЮЛ запись о том, что банк находится в процессе ликвидации. Срок ликвидации банка не может превышать 12 месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения суда. Решение вступает в силу со дня принятия, обжалование решения не приостанавливает его исполнение, говорится в законе. Ликвидатор устанавливает срок для предъявления требований кредиторов.Группа Qiwi в январе 2024 года объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк"), гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки, как сообщалось, составила 23,75 миллиарда рублей. Однако в конце февраля группа заявила, что не уверена, что обязательства по сделке будут выполнены в срок из-за отзыва лицензии у "Киви банка".Арбитражный суд Москвы ранее принял к производству иск АСВ как временной администрации "Киви банка", в котором оно оспаривает договор купли-продажи акций АО "Киви", а также договор залога и обременения в отношении этих акций. Обе сделки прошли 19 января. Ответчиками указаны гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, кипрская Qiwi plc и российское АО "Киви".
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"киви банк", суд
Банк России, "Киви банк", суд
14:40 10.04.2024 (обновлено: 15:08 10.04.2024)
 
Суд вынес решение о ликвидации "Киви банка"

РИА Новости: суд в Москве по заявлению Банка России решил ликвидировать "Киви банк"

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России принял решение ликвидировать АО "Киви банк", у которого в феврале регулятор отозвал лицензию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил… ликвидировать АО "Киви банк", - огласила резолютивную часть решения судья Светлана Ласкина. Функции ликвидатора возложены на Агентство по страхованию вкладов.
"Киви банк" был оператором популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек". Представитель временной администрации в лице АСВ сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда рублей, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства.
На заседании в среду суд отклонил ходатайство АО "Киви", которому, как заявил представитель этой компании, принадлежит 99% АО "Киви банк", о вступлении в дело третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований. Против привлечения АО "Киви" высказались ЦБ и АСВ. Их юристы, в частности, заявили, что представитель собственников может быть избран ими на собрании, но такого собрания не проводилось.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
ЦБ поддержал штрафы банкам за нечестное обогащение
12:39
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.
В соответствии с нормами закона о банках и банковской деятельности, арбитражный суд направит решение о ликвидации кредитной организации в ЦБ и уполномоченный регистрирующий орган, который внесет в ЕГРЮЛ запись о том, что банк находится в процессе ликвидации. Срок ликвидации банка не может превышать 12 месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения суда. Решение вступает в силу со дня принятия, обжалование решения не приостанавливает его исполнение, говорится в законе. Ликвидатор устанавливает срок для предъявления требований кредиторов.
Группа Qiwi в январе 2024 года объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк"), гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки, как сообщалось, составила 23,75 миллиарда рублей. Однако в конце февраля группа заявила, что не уверена, что обязательства по сделке будут выполнены в срок из-за отзыва лицензии у "Киви банка".
Арбитражный суд Москвы ранее принял к производству иск АСВ как временной администрации "Киви банка", в котором оно оспаривает договор купли-продажи акций АО "Киви", а также договор залога и обременения в отношении этих акций. Обе сделки прошли 19 января. Ответчиками указаны гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, кипрская Qiwi plc и российское АО "Киви".
 
Банк России"Киви банк"суд
 
 
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