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В ЕС назвали условие для выплаты Киеву 1,5 миллиарда евро - 10.04.2024, ПРАЙМ
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В ЕС назвали условие для выплаты Киеву 1,5 миллиарда евро
В ЕС назвали условие для выплаты Киеву 1,5 миллиарда евро - 10.04.2024, ПРАЙМ
В ЕС назвали условие для выплаты Киеву 1,5 миллиарда евро
Украина получит от Еврокомиссии 1,5 миллиарда евро помощи, если выполнит согласованные ранее условия, следует из распространенного ЕК заявления. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T14:41+0300
2024-04-10T15:11+0300
экономика
украина
поддержка украины
финансовая помощь для украины
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. Украина получит от Еврокомиссии 1,5 миллиарда евро помощи, если выполнит согласованные ранее условия, следует из распространенного ЕК заявления."Второй транш предварительно согласованного финансирования в размере 1,5 миллиарда евро предусмотрен в апреле при условии положительной оценки выполнения согласованных условий", - сказано в документе по итогам прошедшего на Украине заседания комитета украинских доноров.При этом отмечается, чтов прошлом году финансирование европой Киева было безвозмездным.Ранее в марте Украина получила первый транш в размере 4,5 миллиарда евро.1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.
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украина, поддержка украины, финансовая помощь для украины
Экономика, УКРАИНА, поддержка Украины, финансовая помощь для Украины
14:41 10.04.2024 (обновлено: 15:11 10.04.2024)
 
В ЕС назвали условие для выплаты Киеву 1,5 миллиарда евро

ЕК: Киев получит в апреле 1,5 млрд евро финпомощи, если положительно оценит реформы

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. Украина получит от Еврокомиссии 1,5 миллиарда евро помощи, если выполнит согласованные ранее условия, следует из распространенного ЕК заявления.
"Второй транш предварительно согласованного финансирования в размере 1,5 миллиарда евро предусмотрен в апреле при условии положительной оценки выполнения согласованных условий", - сказано в документе по итогам прошедшего на Украине заседания комитета украинских доноров.
При этом отмечается, чтов прошлом году финансирование европой Киева было безвозмездным.
Ранее в марте Украина получила первый транш в размере 4,5 миллиарда евро.
1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.
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