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Назван день, когда банки лишат возможности наживаться на комиссиях

Назван день, когда банки лишат возможности наживаться на комиссиях - 10.04.2024, ПРАЙМ

Назван день, когда банки лишат возможности наживаться на комиссиях

С первого мая граждане смогут переводить между своими счетами без комиссии суммы в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Как на это отреагируют банки,... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T02:02+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. С первого мая граждане смогут переводить между своими счетами без комиссии суммы в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Как на это отреагируют банки, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.В июле прошлого года Госдума приняла соответствующие изменения в закон "О банках и банковской деятельности". Эта норма вступает в силу с мая, однако некоторые крупные игроки рынка уже в декабре приступили к отмене комиссий.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо мнению экономиста, нововведения в законодательстве носят проклиентский характер, то есть ориентированы на защиту прав и интересов клиентов банков. “С 1 мая гарантируется свобода действий клиентов в части выбора финансовой организации, отменяется так называемое "платежное рабство". А вот с точки зрения банков ситуация выглядит иначе”, - объясняет Валишвили.Комиссионные доходы занимают значимую долю в формировании прибыли коммерческих банков. Так, чистые комиссионные доходы Сбера по итогам 2023 года составили почти 764 миллиардов рублей (плюс 9,4 процента к предыдущему году).При отмене взимаемых комиссий банки потеряют стабильный источник дохода, а, следовательно, клиенты банков могут лишиться некоторых бонусных программ, ведь именно за счёт комиссий они и финансируются. Однако свобода передвижения капитала граждан будет способствовать развитию конкуренции на финансовом рынке и появлению новых программ лояльности, подытожила эксперт.

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эксклюзив, мери валишвили, банки, банковские комиссии, банковские переводы