https://1prime.ru/20240410/kosmos-847263284.html
В Кремле назвали сферу, в которой продолжается сотрудничество с США
В Кремле назвали сферу, в которой продолжается сотрудничество с США - 10.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали сферу, в которой продолжается сотрудничество с США
Российско-американское сотрудничество в области мирного освоения космического пространства продолжается, это важно, заявил официальный представитель Кремля... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:06+0300
2024-04-10T13:06+0300
2024-04-10T13:12+0300
дмитрий песков
космос
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российско-американское сотрудничество в области мирного освоения космического пространства продолжается, это важно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Что касается мирного космоса, то здесь сотрудничество продолжается, и взаимодействие – это важно", - сказал он.При этом Песков отметил, что уровень диалога Москвы и Вашингтона оставляет желать лучшего.Ранее о необходимости партнерства России и США в космической сфере говорил начальник космического командования Пентагона Стивен Уайтинг. По его словам, ведомство хотело бы сохранить деконфликтные каналы с Москвой.
https://1prime.ru/20240405/kosmos-847109817.html
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дмитрий песков, космос, россия, сша
Дмитрий Песков, космос, РОССИЯ, США
В Кремле назвали сферу, в которой продолжается сотрудничество с США
Песков: сотрудничество РФ и США в области мирного космоса продолжается, это важно
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российско-американское сотрудничество в области мирного освоения космического пространства продолжается, это важно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается мирного космоса, то здесь сотрудничество продолжается, и взаимодействие – это важно", - сказал он.
При этом Песков отметил, что уровень диалога Москвы и Вашингтона оставляет желать лучшего.
Ранее о необходимости партнерства России и США в космической сфере говорил начальник космического командования Пентагона Стивен Уайтинг. По его словам, ведомство хотело бы сохранить деконфликтные каналы с Москвой.
Песков: РФ ознакомится с проектом резолюции США о ядерном оружии в космосе