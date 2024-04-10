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В Кремле назвали сферу, в которой продолжается сотрудничество с США - 10.04.2024, ПРАЙМ
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В Кремле назвали сферу, в которой продолжается сотрудничество с США
В Кремле назвали сферу, в которой продолжается сотрудничество с США - 10.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали сферу, в которой продолжается сотрудничество с США
Российско-американское сотрудничество в области мирного освоения космического пространства продолжается, это важно, заявил официальный представитель Кремля... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:06+0300
2024-04-10T13:12+0300
дмитрий песков
космос
россия
сша
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российско-американское сотрудничество в области мирного освоения космического пространства продолжается, это важно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Что касается мирного космоса, то здесь сотрудничество продолжается, и взаимодействие – это важно", - сказал он.При этом Песков отметил, что уровень диалога Москвы и Вашингтона оставляет желать лучшего.Ранее о необходимости партнерства России и США в космической сфере говорил начальник космического командования Пентагона Стивен Уайтинг. По его словам, ведомство хотело бы сохранить деконфликтные каналы с Москвой.
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дмитрий песков, космос, россия, сша
Дмитрий Песков, космос, РОССИЯ, США
13:06 10.04.2024 (обновлено: 13:12 10.04.2024)
 
В Кремле назвали сферу, в которой продолжается сотрудничество с США

Песков: сотрудничество РФ и США в области мирного космоса продолжается, это важно

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗвезды
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российско-американское сотрудничество в области мирного освоения космического пространства продолжается, это важно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается мирного космоса, то здесь сотрудничество продолжается, и взаимодействие – это важно", - сказал он.
При этом Песков отметил, что уровень диалога Москвы и Вашингтона оставляет желать лучшего.
Ранее о необходимости партнерства России и США в космической сфере говорил начальник космического командования Пентагона Стивен Уайтинг. По его словам, ведомство хотело бы сохранить деконфликтные каналы с Москвой.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Песков: РФ ознакомится с проектом резолюции США о ядерном оружии в космосе
5 апреля, 13:15
 
Дмитрий ПесковкосмосРОССИЯСША
 
 
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