https://1prime.ru/20240410/kosmos-847263284.html

В Кремле назвали сферу, в которой продолжается сотрудничество с США

В Кремле назвали сферу, в которой продолжается сотрудничество с США - 10.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали сферу, в которой продолжается сотрудничество с США

Российско-американское сотрудничество в области мирного освоения космического пространства продолжается, это важно, заявил официальный представитель Кремля... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T13:06+0300

2024-04-10T13:06+0300

2024-04-10T13:12+0300

дмитрий песков

космос

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/17/842191771_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_768d1944197a5497b1e581e81dcc1d37.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российско-американское сотрудничество в области мирного освоения космического пространства продолжается, это важно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Что касается мирного космоса, то здесь сотрудничество продолжается, и взаимодействие – это важно", - сказал он.При этом Песков отметил, что уровень диалога Москвы и Вашингтона оставляет желать лучшего.Ранее о необходимости партнерства России и США в космической сфере говорил начальник космического командования Пентагона Стивен Уайтинг. По его словам, ведомство хотело бы сохранить деконфликтные каналы с Москвой.

https://1prime.ru/20240405/kosmos-847109817.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, космос, россия, сша