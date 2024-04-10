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ЦБ поддержал идею обязать кредиторов уведомлять об оформленных кредитах
ЦБ поддержал идею обязать кредиторов уведомлять об оформленных кредитах - 10.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ поддержал идею обязать кредиторов уведомлять об оформленных кредитах
ЦБ РФ поддерживает идею обязать кредиторов уведомлять заемщиков об оформленных на них кредитах - для борьбы с мошенниками, заявила глава Банка России Эльвира... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:08+0300
2024-04-10T13:08+0300
2024-04-10T13:19+0300
банк россии
эльвира набиуллина
мошенники
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ поддерживает идею обязать кредиторов уведомлять заемщиков об оформленных на них кредитах - для борьбы с мошенниками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчёт Центробанка. "Мы поддерживаем эту инициативу и предлагаем обсудить детали вместе с Минцифры, потому что вы предлагаете уведомлять через портал "Госуслуги", доработка этого портала нужна будет", - ответила она на вопрос, поддерживает ли ЦБ идею обязать кредиторов уведомлять заемщиков об оформленных на них кредитах - для борьбы с мошенниками.
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эльвира набиуллина, мошенники
Банк России, Эльвира Набиуллина, мошенники
ЦБ поддержал идею обязать кредиторов уведомлять об оформленных кредитах
ЦБ за то, чтобы в борьбе с мошенниками обязать банки уведомлять заемщика о его кредитах
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ поддерживает идею обязать кредиторов уведомлять заемщиков об оформленных на них кредитах - для борьбы с мошенниками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчёт Центробанка.
"Мы поддерживаем эту инициативу и предлагаем обсудить детали вместе с Минцифры, потому что вы предлагаете уведомлять через портал "Госуслуги", доработка этого портала нужна будет", - ответила она на вопрос, поддерживает ли ЦБ идею обязать кредиторов уведомлять заемщиков об оформленных на них кредитах - для борьбы с мошенниками.