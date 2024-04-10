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ЦБ поддержал идею обязать кредиторов уведомлять об оформленных кредитах

ЦБ поддержал идею обязать кредиторов уведомлять об оформленных кредитах - 10.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ поддержал идею обязать кредиторов уведомлять об оформленных кредитах

ЦБ РФ поддерживает идею обязать кредиторов уведомлять заемщиков об оформленных на них кредитах - для борьбы с мошенниками, заявила глава Банка России Эльвира... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T13:08+0300

2024-04-10T13:08+0300

2024-04-10T13:19+0300

банк россии

эльвира набиуллина

мошенники

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ поддерживает идею обязать кредиторов уведомлять заемщиков об оформленных на них кредитах - для борьбы с мошенниками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчёт Центробанка. "Мы поддерживаем эту инициативу и предлагаем обсудить детали вместе с Минцифры, потому что вы предлагаете уведомлять через портал "Госуслуги", доработка этого портала нужна будет", - ответила она на вопрос, поддерживает ли ЦБ идею обязать кредиторов уведомлять заемщиков об оформленных на них кредитах - для борьбы с мошенниками.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльвира набиуллина, мошенники