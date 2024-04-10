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Суд признал законным арест Исломова по делу по теракте в "Крокусе" - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Суд признал законным арест Исломова по делу по теракте в "Крокусе"
Суд признал законным арест Исломова по делу по теракте в "Крокусе" - 10.04.2024, ПРАЙМ
Суд признал законным арест Исломова по делу по теракте в "Крокусе"
Московский городской суд признал арест фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловара Исломова законным, сообщил корреспондент агентства... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T18:02+0300
2024-04-10T18:15+0300
крокус сити холл
суд
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МОСКА, 10 апр - ПРАЙМ. Московский городской суд признал арест фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловара Исломова законным, сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.Исломов ранее оспорил свое заключение под стражу."Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.По словам корреспондента, заседание проходило в закрытом режиме. Публику допустили только к оглашению приговора.25 марта Басманный суд Москвы арестовал Исломова, его отца Исроила и брата Аминчона. По данным следствия, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления.Как отмечает адвокат Диловара, обвиняемый вину не признает.
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крокус сити холл, суд, мосгорсуд
Крокус сити холл, суд, Мосгорсуд
18:02 10.04.2024 (обновлено: 18:15 10.04.2024)
 
Суд признал законным арест Исломова по делу по теракте в "Крокусе"

Мосгорсуд признал законным арест Диловара Исломова по делу о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКА, 10 апр - ПРАЙМ. Московский городской суд признал арест фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловара Исломова законным, сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.
Исломов ранее оспорил свое заключение под стражу.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.
По словам корреспондента, заседание проходило в закрытом режиме. Публику допустили только к оглашению приговора.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал Исломова, его отца Исроила и брата Аминчона. По данным следствия, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления.
Как отмечает адвокат Диловара, обвиняемый вину не признает.
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Вчера, 15:28
 
Крокус сити холлсудМосгорсуд
 
 
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