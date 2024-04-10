https://1prime.ru/20240410/krokus-847279626.html

Суд признал законным арест Исломова по делу по теракте в "Крокусе"

Суд признал законным арест Исломова по делу по теракте в "Крокусе" - 10.04.2024, ПРАЙМ

Суд признал законным арест Исломова по делу по теракте в "Крокусе"

Московский городской суд признал арест фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловара Исломова законным, сообщил корреспондент агентства... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T18:02+0300

2024-04-10T18:02+0300

2024-04-10T18:15+0300

крокус сити холл

суд

мосгорсуд

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МОСКА, 10 апр - ПРАЙМ. Московский городской суд признал арест фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловара Исломова законным, сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.Исломов ранее оспорил свое заключение под стражу."Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.По словам корреспондента, заседание проходило в закрытом режиме. Публику допустили только к оглашению приговора.25 марта Басманный суд Москвы арестовал Исломова, его отца Исроила и брата Аминчона. По данным следствия, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления.Как отмечает адвокат Диловара, обвиняемый вину не признает.

https://1prime.ru/20240409/crocus-847230729.html

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крокус сити холл, суд, мосгорсуд