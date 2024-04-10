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Правительство не поддержало проект о направлении маткапитала на лекарства
Правительство не поддержало проект о направлении маткапитала на лекарства - 10.04.2024, ПРАЙМ
Правительство не поддержало проект о направлении маткапитала на лекарства
Правительство РФ не поддержало законопроект, предусматривающий направление средств маткапитала на платное лечение ребенка и лекарства. Об этом сообщил... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T10:55+0300
2024-04-10T10:55+0300
2024-04-10T10:55+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ не поддержало законопроект, предусматривающий направление средств маткапитала на платное лечение ребенка и лекарства. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. В конце февраля сообщалось, что межфракционный законопроект о возможности направления средств маткапитала в том числе на получение ребенком платных медицинских услуг и лекарств по назначению врача внесен в Госдуму. "Правительством РФ законопроект не поддержан", — заявил Салагай в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья. По его словам, в России гарантировано бесплатное оказание медпомощи, а также предусмотрено лекарственное обеспечение пациентов, при этом указанные направления расширяются.
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покупка лекарств
Экономика, покупка лекарств
Правительство не поддержало проект о направлении маткапитала на лекарства
Правительство РФ не поддержало проект о направлении маткапитала на лекарства для ребенка
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ не поддержало законопроект, предусматривающий направление средств маткапитала на платное лечение ребенка и лекарства. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
В конце февраля сообщалось, что межфракционный законопроект о возможности направления средств маткапитала в том числе на получение ребенком платных медицинских услуг и лекарств по назначению врача внесен в Госдуму.
"Правительством РФ законопроект не поддержан", — заявил Салагай в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.
По его словам, в России гарантировано бесплатное оказание медпомощи, а также предусмотрено лекарственное обеспечение пациентов, при этом указанные направления расширяются.
В Госдуме призвали повысить размер маткапитала до миллиона рублей