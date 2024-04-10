https://1prime.ru/20240410/matkapital-847269500.html
Котяков сообщил, скольким семьям оформили материнский капитал
Котяков сообщил, скольким семьям оформили материнский капитал - 10.04.2024, ПРАЙМ
Котяков сообщил, скольким семьям оформили материнский капитал
Материнский капитал получили около трех миллионов российских семей с 2020 года, заявил сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T14:47+0300
2024-04-10T14:47+0300
2024-04-10T15:13+0300
социальные выплаты
россия
антон котяков
материнский капитал
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Материнский капитал получили около трех миллионов российских семей с 2020 года, заявил сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков."Хочу сказать, что начиная с 2020 года мы уже таким образом предоставили три миллиона сертификатов на материнский капитал", — отметил Котяков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Министр напомнил, что сертификат можно получить, зарегистрировав ребенка в ЗАГСе. Документ сам появится в личном кабинете на Едином портале государственных услуг.Котяков добавил, что идет работа над упрощением процедуры использования средств материнского капитала.Ранее он указал, что в новых регионах России назначили 247 тысяч выплат единого пособия на детей и беременных женщин.
https://1prime.ru/20240410/pensiya-847267656.html
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социальные выплаты, россия, антон котяков, материнский капитал, владимир путин
социальные выплаты, РОССИЯ, Антон Котяков, материнский капитал, Владимир Путин
Котяков сообщил, скольким семьям оформили материнский капитал
Котяков: три млн сертификатов на материнский капитал предоставлено семьям с 2020 года
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Материнский капитал получили около трех миллионов российских семей с 2020 года, заявил сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
"Хочу сказать, что начиная с 2020 года мы уже таким образом предоставили три миллиона сертификатов на материнский капитал", — отметил Котяков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Министр напомнил, что сертификат можно получить, зарегистрировав ребенка в ЗАГСе. Документ сам появится в личном кабинете на Едином портале государственных услуг.
Котяков добавил, что идет работа над упрощением процедуры использования средств материнского капитала.
Ранее он указал, что в новых регионах России назначили 247 тысяч выплат единого пособия на детей и беременных женщин.
Котяков назвал число людей, которые получили пенсию в новых регионах