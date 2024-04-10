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Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем
Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем - 10.04.2024, ПРАЙМ
Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем
Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны России. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T17:32+0300
2024-04-10T17:32+0300
2024-04-10T17:44+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны России.Отмечается, что крушение произошло около 6:00 по московскому времени.""При выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-24", - сказано в сообщении.Предварительной причиной аварии в ведомстве назвали отказ авиатехники. Как добавили в Минобороны, на месте работают специальные службы.
https://1prime.ru/20240406/bronezhilety-847132047.html
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минобороны рф, вертолеты
Происшествия, Минобороны РФ, вертолеты
Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем
Минобороны: Ми-24 потерпел крушение над Черным морем у западного побережья Крыма
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что крушение произошло около 6:00 по московскому времени.
""При выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-24", - сказано в сообщении.
Предварительной причиной аварии в ведомстве назвали отказ авиатехники. Как добавили в Минобороны, на месте работают специальные службы.
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