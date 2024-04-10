https://1prime.ru/20240410/mi-24-847278045.html

Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем

Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем - 10.04.2024, ПРАЙМ

Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем

Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны России. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T17:32+0300

2024-04-10T17:32+0300

2024-04-10T17:44+0300

происшествия

минобороны рф

вертолеты

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны России.Отмечается, что крушение произошло около 6:00 по московскому времени.""При выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-24", - сказано в сообщении.Предварительной причиной аварии в ведомстве назвали отказ авиатехники. Как добавили в Минобороны, на месте работают специальные службы.

https://1prime.ru/20240406/bronezhilety-847132047.html

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минобороны рф, вертолеты