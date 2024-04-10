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В Минэнерго оценили последствия для рынка после форс-мажора на НПЗ в Орске - 10.04.2024, ПРАЙМ
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В Минэнерго оценили последствия для рынка после форс-мажора на НПЗ в Орске
В Минэнерго оценили последствия для рынка после форс-мажора на НПЗ в Орске - 10.04.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго оценили последствия для рынка после форс-мажора на НПЗ в Орске
Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам на фоне паводка, но последствий для рынка не ожидается, завод возобновит работу, как только... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T16:37+0300
2024-04-10T16:37+0300
происшествия
нпз
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам на фоне паводка, но последствий для рынка не ожидается, завод возобновит работу, как только уровень воды станет оптимальным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ. В воскресенье Орский НПЗ приостановил работу в связи с аномальным паводком в Оренбургской области. "Объявленный "Орскнефтеоргсинтезом" форс-мажор по биржевым контрактам на поставку топлива носит временный характер. Последствий для рынка не ожидается, так как большая часть установок на Орском НПЗ была остановлена на плановый ремонт еще до начала паводка", - говорится в сообщении. "Запуск Орского НПЗ ожидается, как только уровень воды станет оптимальным", - добавили в министерстве. Там также уточнили, что максимальный выпадающий объем составит около 0,1% от запланированного в апреле производства моторного топлива в стране. По словам Минэнерго, внутренний рынок полностью обеспечен предложением, запасы автомобильного бензина составляют почти 2 миллиона тонн, что достаточно для удовлетворения его нужд.
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нпз
Происшествия, НПЗ
16:37 10.04.2024
 
В Минэнерго оценили последствия для рынка после форс-мажора на НПЗ в Орске

Минэнерго: последствий для рынка после форс-мажора на НПЗ в Орске не ожидается

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто прорыва насыпной дамбы в Орске
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам на фоне паводка, но последствий для рынка не ожидается, завод возобновит работу, как только уровень воды станет оптимальным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ.
В воскресенье Орский НПЗ приостановил работу в связи с аномальным паводком в Оренбургской области.
"Объявленный "Орскнефтеоргсинтезом" форс-мажор по биржевым контрактам на поставку топлива носит временный характер. Последствий для рынка не ожидается, так как большая часть установок на Орском НПЗ была остановлена на плановый ремонт еще до начала паводка", - говорится в сообщении.
"Запуск Орского НПЗ ожидается, как только уровень воды станет оптимальным", - добавили в министерстве.
Там также уточнили, что максимальный выпадающий объем составит около 0,1% от запланированного в апреле производства моторного топлива в стране.
По словам Минэнерго, внутренний рынок полностью обеспечен предложением, запасы автомобильного бензина составляют почти 2 миллиона тонн, что достаточно для удовлетворения его нужд.
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