https://1prime.ru/20240410/minenergo-847275360.html

В Минэнерго оценили последствия для рынка после форс-мажора на НПЗ в Орске

В Минэнерго оценили последствия для рынка после форс-мажора на НПЗ в Орске - 10.04.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго оценили последствия для рынка после форс-мажора на НПЗ в Орске

Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам на фоне паводка, но последствий для рынка не ожидается, завод возобновит работу, как только... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T16:37+0300

2024-04-10T16:37+0300

2024-04-10T16:37+0300

происшествия

нпз

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам на фоне паводка, но последствий для рынка не ожидается, завод возобновит работу, как только уровень воды станет оптимальным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ. В воскресенье Орский НПЗ приостановил работу в связи с аномальным паводком в Оренбургской области. "Объявленный "Орскнефтеоргсинтезом" форс-мажор по биржевым контрактам на поставку топлива носит временный характер. Последствий для рынка не ожидается, так как большая часть установок на Орском НПЗ была остановлена на плановый ремонт еще до начала паводка", - говорится в сообщении. "Запуск Орского НПЗ ожидается, как только уровень воды станет оптимальным", - добавили в министерстве. Там также уточнили, что максимальный выпадающий объем составит около 0,1% от запланированного в апреле производства моторного топлива в стране. По словам Минэнерго, внутренний рынок полностью обеспечен предложением, запасы автомобильного бензина составляют почти 2 миллиона тонн, что достаточно для удовлетворения его нужд.

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