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Вассал Украина и порабощенная Россия: США задумали "спасти мир" - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Вассал Украина и порабощенная Россия: США задумали "спасти мир"
Вассал Украина и порабощенная Россия: США задумали "спасти мир" - 10.04.2024, ПРАЙМ
Вассал Украина и порабощенная Россия: США задумали "спасти мир"
США на Украине придерживаются "мессианского" подхода - стремятся собрать весь мир, чтобы "спасти его". Россия же хочет сохранить свою независимость. Об этом... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T11:32+0300
2024-04-10T11:32+0300
политика
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. США на Украине придерживаются "мессианского" подхода - стремятся собрать весь мир, чтобы "спасти его". Россия же хочет сохранить свою независимость. Об этом пишет Терье Вален в статье для норвежского издания Steigan.Автор материалов напомнил о мессианском подходе к философии войны, который описывал Анатоль Рапопорт. Отмечается, что сторонники этого подхода стремятся спасти мир, завоевав его и подчинив себе. По словам Рапопорта, мессианская философия войны является идеологической основой геополитического империализма США. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссия, как пишет Вален, придерживается философии реализма, которую сформулировал Карл фон Клаузевиц в своей работе "О войне"."У американцев есть цель спасти мир, собрать его под своей властью, внедрить повсюду свою экономику, свою политику, свою культуру, свои обычаи и так далее. Они сплотили вокруг этой цели весь “белый” мир и мобилизовали его на войну против всех, кто желает чего-то иного. А русские как раз хотят иного. Они хотят иметь собственное независимое государство, а не служить вассалами США", - поясняет автор.Так, объясняет он, на Украине, по сути, идет война США, стремящихся завоевать мир, и России, которая защищает свою независимость. По словам Валена, Вашингтон также с помощью пропаганды замаскировал свою истинную цель - сделать из Украины вассальное государство и затем поработить Россию. "Общая же картина сегодня такова, что мир “неприсоединившихся” с Китаем и Россией в качестве ключевых игроков постоянно укрепляется в своем стремлении к тому, чтобы ООН действовала по уставу, а остальные государства ее слушались. Это основополагающее условие мира во всем мире", - добавляет автор материала.По его словам, США и Западу, в конечном итоге, придется смириться с приходом многополярного мира.Полный текст читайте на ИноСМИ
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украина, сша, россия
Политика, УКРАИНА, США, РОССИЯ
11:32 10.04.2024
 
Вассал Украина и порабощенная Россия: США задумали "спасти мир"

Steigan: США намерены превратить Украину в вассала и поработить Россию

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. США на Украине придерживаются "мессианского" подхода - стремятся собрать весь мир, чтобы "спасти его". Россия же хочет сохранить свою независимость. Об этом пишет Терье Вален в статье для норвежского издания Steigan.
Автор материалов напомнил о мессианском подходе к философии войны, который описывал Анатоль Рапопорт. Отмечается, что сторонники этого подхода стремятся спасти мир, завоевав его и подчинив себе. По словам Рапопорта, мессианская философия войны является идеологической основой геополитического империализма США.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Россия, как пишет Вален, придерживается философии реализма, которую сформулировал Карл фон Клаузевиц в своей работе "О войне".
"У американцев есть цель спасти мир, собрать его под своей властью, внедрить повсюду свою экономику, свою политику, свою культуру, свои обычаи и так далее. Они сплотили вокруг этой цели весь “белый” мир и мобилизовали его на войну против всех, кто желает чего-то иного. А русские как раз хотят иного. Они хотят иметь собственное независимое государство, а не служить вассалами США", - поясняет автор.
Так, объясняет он, на Украине, по сути, идет война США, стремящихся завоевать мир, и России, которая защищает свою независимость. По словам Валена, Вашингтон также с помощью пропаганды замаскировал свою истинную цель - сделать из Украины вассальное государство и затем поработить Россию.
"Общая же картина сегодня такова, что мир “неприсоединившихся” с Китаем и Россией в качестве ключевых игроков постоянно укрепляется в своем стремлении к тому, чтобы ООН действовала по уставу, а остальные государства ее слушались. Это основополагающее условие мира во всем мире", - добавляет автор материала.
По его словам, США и Западу, в конечном итоге, придется смириться с приходом многополярного мира.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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07:20
 
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