https://1prime.ru/20240410/mir-847257229.html

Вассал Украина и порабощенная Россия: США задумали "спасти мир"

Вассал Украина и порабощенная Россия: США задумали "спасти мир" - 10.04.2024, ПРАЙМ

Вассал Украина и порабощенная Россия: США задумали "спасти мир"

США на Украине придерживаются "мессианского" подхода - стремятся собрать весь мир, чтобы "спасти его". Россия же хочет сохранить свою независимость. Об этом... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T11:32+0300

2024-04-10T11:32+0300

2024-04-10T11:32+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. США на Украине придерживаются "мессианского" подхода - стремятся собрать весь мир, чтобы "спасти его". Россия же хочет сохранить свою независимость. Об этом пишет Терье Вален в статье для норвежского издания Steigan.Автор материалов напомнил о мессианском подходе к философии войны, который описывал Анатоль Рапопорт. Отмечается, что сторонники этого подхода стремятся спасти мир, завоевав его и подчинив себе. По словам Рапопорта, мессианская философия войны является идеологической основой геополитического империализма США. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссия, как пишет Вален, придерживается философии реализма, которую сформулировал Карл фон Клаузевиц в своей работе "О войне"."У американцев есть цель спасти мир, собрать его под своей властью, внедрить повсюду свою экономику, свою политику, свою культуру, свои обычаи и так далее. Они сплотили вокруг этой цели весь “белый” мир и мобилизовали его на войну против всех, кто желает чего-то иного. А русские как раз хотят иного. Они хотят иметь собственное независимое государство, а не служить вассалами США", - поясняет автор.Так, объясняет он, на Украине, по сути, идет война США, стремящихся завоевать мир, и России, которая защищает свою независимость. По словам Валена, Вашингтон также с помощью пропаганды замаскировал свою истинную цель - сделать из Украины вассальное государство и затем поработить Россию. "Общая же картина сегодня такова, что мир “неприсоединившихся” с Китаем и Россией в качестве ключевых игроков постоянно укрепляется в своем стремлении к тому, чтобы ООН действовала по уставу, а остальные государства ее слушались. Это основополагающее условие мира во всем мире", - добавляет автор материала.По его словам, США и Западу, в конечном итоге, придется смириться с приходом многополярного мира.Полный текст читайте на ИноСМИ

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