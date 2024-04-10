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ВТО предрекла увеличение мировой торговли в 2024 году - 10.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВТО предрекла увеличение мировой торговли в 2024 году
ВТО предрекла увеличение мировой торговли в 2024 году - 10.04.2024, ПРАЙМ
ВТО предрекла увеличение мировой торговли в 2024 году
Мировая торговля, рост которой замедлился в 2023 году до 1,2%, укрепляется и, как ожидается, вырастет на 2,6% в 2024 году и на 3,3% в 2025 году, говорится в... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T16:02+0300
2024-04-10T16:02+0300
экономика
мир
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ЖЕНЕВА, 10 апр – ПРАЙМ. Мировая торговля, рост которой замедлился в 2023 году до 1,2%, укрепляется и, как ожидается, вырастет на 2,6% в 2024 году и на 3,3% в 2025 году, говорится в опубликованном прогнозе на сайте Всемирной торговой организации (ВТО). "Ожидается, что мировая торговля товарами постепенно восстановится в этом году после спада в 2023 году, вызванного сохраняющимися последствиями высоких цен на энергоносители и инфляции. Ожидается, что рост объема мировой торговли товарами составит 2,6% в 2024 году и 3,3% в 2025 году после замедления до 1,2% в 2023 году", - сказано в документе. Однако эксперты ВТО считают, что региональные конфликты, геополитическая напряженность и неопределенность экономической политики создают значительные риски ухудшения прогнозов. "Мы добиваемся прогресса в восстановлении мировой торговли благодаря устойчивым производственно-сбытовым цепочкам и прочной многосторонней торговой структуре, которые имеют решающее значение для улучшения источников средств к существованию и благосостояния. Крайне важно ограничить такие риски, как геополитические потрясения и фрагментация торговли, для поддержания экономического роста и стабильности", - приводятся в документе слова генерального директора организации Нгози Оконджо-Ивеалы. В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.
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мир, вто
Экономика, МИР, ВТО
16:02 10.04.2024
 
ВТО предрекла увеличение мировой торговли в 2024 году

ВТО: мировая торговля увеличится на 2,6 процента в 2024 году

© Фото : WTOВсемирная торговая организация
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© Фото : WTO
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ЖЕНЕВА, 10 апр – ПРАЙМ. Мировая торговля, рост которой замедлился в 2023 году до 1,2%, укрепляется и, как ожидается, вырастет на 2,6% в 2024 году и на 3,3% в 2025 году, говорится в опубликованном прогнозе на сайте Всемирной торговой организации (ВТО).
"Ожидается, что мировая торговля товарами постепенно восстановится в этом году после спада в 2023 году, вызванного сохраняющимися последствиями высоких цен на энергоносители и инфляции. Ожидается, что рост объема мировой торговли товарами составит 2,6% в 2024 году и 3,3% в 2025 году после замедления до 1,2% в 2023 году", - сказано в документе.
Однако эксперты ВТО считают, что региональные конфликты, геополитическая напряженность и неопределенность экономической политики создают значительные риски ухудшения прогнозов.
"Мы добиваемся прогресса в восстановлении мировой торговли благодаря устойчивым производственно-сбытовым цепочкам и прочной многосторонней торговой структуре, которые имеют решающее значение для улучшения источников средств к существованию и благосостояния. Крайне важно ограничить такие риски, как геополитические потрясения и фрагментация торговли, для поддержания экономического роста и стабильности", - приводятся в документе слова генерального директора организации Нгози Оконджо-Ивеалы.
В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.
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