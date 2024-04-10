https://1prime.ru/20240410/mir-847273339.html

ВТО предрекла увеличение мировой торговли в 2024 году

ВТО предрекла увеличение мировой торговли в 2024 году - 10.04.2024, ПРАЙМ

ВТО предрекла увеличение мировой торговли в 2024 году

Мировая торговля, рост которой замедлился в 2023 году до 1,2%, укрепляется и, как ожидается, вырастет на 2,6% в 2024 году и на 3,3% в 2025 году, говорится в... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T16:02+0300

2024-04-10T16:02+0300

2024-04-10T16:02+0300

экономика

мир

вто

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/86/841368646_0:80:2048:1232_1920x0_80_0_0_7e1244ca92294896834c9cacfedda5c8.jpg

ЖЕНЕВА, 10 апр – ПРАЙМ. Мировая торговля, рост которой замедлился в 2023 году до 1,2%, укрепляется и, как ожидается, вырастет на 2,6% в 2024 году и на 3,3% в 2025 году, говорится в опубликованном прогнозе на сайте Всемирной торговой организации (ВТО). "Ожидается, что мировая торговля товарами постепенно восстановится в этом году после спада в 2023 году, вызванного сохраняющимися последствиями высоких цен на энергоносители и инфляции. Ожидается, что рост объема мировой торговли товарами составит 2,6% в 2024 году и 3,3% в 2025 году после замедления до 1,2% в 2023 году", - сказано в документе. Однако эксперты ВТО считают, что региональные конфликты, геополитическая напряженность и неопределенность экономической политики создают значительные риски ухудшения прогнозов. "Мы добиваемся прогресса в восстановлении мировой торговли благодаря устойчивым производственно-сбытовым цепочкам и прочной многосторонней торговой структуре, которые имеют решающее значение для улучшения источников средств к существованию и благосостояния. Крайне важно ограничить такие риски, как геополитические потрясения и фрагментация торговли, для поддержания экономического роста и стабильности", - приводятся в документе слова генерального директора организации Нгози Оконджо-Ивеалы. В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.

https://1prime.ru/20240410/nabiullina-847262322.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, вто