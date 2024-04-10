https://1prime.ru/20240410/moldaviya-847245199.html

Молдаване не хотят вступления в Евросоюз, заявила глава Гагаузии

Молдаване не хотят вступления в Евросоюз, заявила глава Гагаузии - 10.04.2024, ПРАЙМ

Молдаване не хотят вступления в Евросоюз, заявила глава Гагаузии

Жители Молдавии против присоединения их страны к Евросоюзу, они хотя жить в суверенном и нейтральном государстве, которое дружило бы со своими соседями, заявила | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T05:39+0300

2024-04-10T05:39+0300

2024-04-10T05:44+0300

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Жители Молдавии против присоединения их страны к Евросоюзу, они хотя жить в суверенном и нейтральном государстве, которое дружило бы со своими соседями, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. Она отметила, что на референдуме, который пройдет в октябре, в жители Молдавии выскажут свое мнение по поводу вступления их страны в ЕС."Но от (лица – прим. ред.) большинства граждан Республики Молдова могу сказать, что люди не хотели бы этого. Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с Российской Федерацией, и с Украиной, и с Румынией, и с Европейским союзом", - заявила глава Гагаузии. По ее утверждению, Молдавии не нужны никакие военные блоки, включая НАТО. "Мы против этого", - подчеркнула Гуцул. Гагаузия - автономия на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией. При этом Кишинев провозгласил курс на интеграцию с ЕС. Свыше 98% участников референдума, который был проведен в автономии в 2014 году, высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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