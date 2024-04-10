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"Мы бьем по хвостам": Набиуллина рассказала о борьбе с мошенниками
"Мы бьем по хвостам": Набиуллина рассказала о борьбе с мошенниками - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Мы бьем по хвостам": Набиуллина рассказала о борьбе с мошенниками
Центральному банку России пока не удается справиться с проблемой мошенничества в банковской сфере, нужны новые решения, заявила председатель Банка России... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:49+0300
2024-04-10T12:49+0300
2024-04-10T12:49+0300
банк россии
эльвира набиуллина
мошенники
россия
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Центральному банку России пока не удается справиться с проблемой мошенничества в банковской сфере, нужны новые решения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. "Нам не удалось пока добиться перелома в борьбе с мошенниками, мы бьем по хвостам", - сказала глава ЦБ. "Об этом мы говорили и на комитетах, и на встречах с фракциями... Нужно вместе искать и другие решения, и мы договорились более подробно обсудить дополнительные меры с депутатами", - добавила Набиуллина. Ранее Минфин РФ заявлял, что почти каждый житель России хотя бы раз за последний год сталкивался с финансовыми мошенниками, одной из самых распространенных схем является телефонное мошенничество.
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эльвира набиуллина, мошенники, россия
Банк России, Эльвира Набиуллина, мошенники, РОССИЯ
"Мы бьем по хвостам": Набиуллина рассказала о борьбе с мошенниками
Набиуллина: ЦБ пока не может победить мошенников, "мы бьем по хвостам"
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Центральному банку России пока не удается справиться с проблемой мошенничества в банковской сфере, нужны новые решения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
"Нам не удалось пока добиться перелома в борьбе с мошенниками, мы бьем по хвостам", - сказала глава ЦБ.
"Об этом мы говорили и на комитетах, и на встречах с фракциями... Нужно вместе искать и другие решения, и мы договорились более подробно обсудить дополнительные меры с депутатами", - добавила Набиуллина.
Ранее Минфин РФ заявлял, что почти каждый житель России хотя бы раз за последний год сталкивался с финансовыми мошенниками, одной из самых распространенных схем является телефонное мошенничество.
ЦБ хочет ужесточить ответственность банков в сфере борьбы с мошенниками