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"Мы бьем по хвостам": Набиуллина рассказала о борьбе с мошенниками

"Мы бьем по хвостам": Набиуллина рассказала о борьбе с мошенниками - 10.04.2024, ПРАЙМ

"Мы бьем по хвостам": Набиуллина рассказала о борьбе с мошенниками

Центральному банку России пока не удается справиться с проблемой мошенничества в банковской сфере, нужны новые решения, заявила председатель Банка России... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:49+0300

2024-04-10T12:49+0300

2024-04-10T12:49+0300

банк россии

эльвира набиуллина

мошенники

россия

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Центральному банку России пока не удается справиться с проблемой мошенничества в банковской сфере, нужны новые решения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. "Нам не удалось пока добиться перелома в борьбе с мошенниками, мы бьем по хвостам", - сказала глава ЦБ. "Об этом мы говорили и на комитетах, и на встречах с фракциями... Нужно вместе искать и другие решения, и мы договорились более подробно обсудить дополнительные меры с депутатами", - добавила Набиуллина. Ранее Минфин РФ заявлял, что почти каждый житель России хотя бы раз за последний год сталкивался с финансовыми мошенниками, одной из самых распространенных схем является телефонное мошенничество.

https://1prime.ru/20240408/borba-847173575.html

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эльвира набиуллина, мошенники, россия