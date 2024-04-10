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Володин предложил проработать тему с финансовыми мошенниками - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Володин предложил проработать тему с финансовыми мошенниками
Володин предложил проработать тему с финансовыми мошенниками - 10.04.2024, ПРАЙМ
Володин предложил проработать тему с финансовыми мошенниками
Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что на законодательном уровне следует проработать тему защиты граждан от финансовых мошенников, которых нужно жестко... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:49+0300
2024-04-10T13:49+0300
мошенничество
россия
гд
мошенники
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что на законодательном уровне следует проработать тему защиты граждан от финансовых мошенников, которых нужно жестко наказывать. "Развиваются технологии, мошенники их осваивают. Сейчас, используя их, грабят наших граждан. Надо нам здесь взять, привлечь к работе всех, кто к этому имеет отношение, и как можно быстрее принять на законодательном уровне решения… Надо разговаривать, объяснять, но и наказывать более жёстко", - сказал он на пленарном заседании. Володин отметил, что важной представляется просветительская работа в этой сфере. "У нас жертвами мошенников были и депутаты Государственной Думы. И сколько мы не говорили бы, обязательно попадутся на какие-то фейковые каналы, письма от знакомых", - добавил он.
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Мошенничество, РОССИЯ, ГД, мошенники, Новости
13:49 10.04.2024
 
Володин предложил проработать тему с финансовыми мошенниками

Володин предложил проработать на законодательном уровне тему с финансовыми мошенниками

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что на законодательном уровне следует проработать тему защиты граждан от финансовых мошенников, которых нужно жестко наказывать.
"Развиваются технологии, мошенники их осваивают. Сейчас, используя их, грабят наших граждан. Надо нам здесь взять, привлечь к работе всех, кто к этому имеет отношение, и как можно быстрее принять на законодательном уровне решения… Надо разговаривать, объяснять, но и наказывать более жёстко", - сказал он на пленарном заседании.
Володин отметил, что важной представляется просветительская работа в этой сфере.
"У нас жертвами мошенников были и депутаты Государственной Думы. И сколько мы не говорили бы, обязательно попадутся на какие-то фейковые каналы, письма от знакомых", - добавил он.
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