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"Пик инфляции пройден". Центробанк объяснил свою жесткую политику

"Пик инфляции пройден". Центробанк объяснил свою жесткую политику - 10.04.2024, ПРАЙМ

"Пик инфляции пройден". Центробанк объяснил свою жесткую политику

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с докладом о состоянии экономики, финансового рынка, платежного баланса страны, а также... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T14:37+0300

2024-04-10T14:37+0300

2024-04-10T14:49+0300

банк россии

госдума

эльвира набиуллина

отчет

годовой отчет эльвиры набиуллиной

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с докладом о состоянии экономики, финансового рынка, платежного баланса страны, а также представила годовую финансовую отчетность ЦБ. Лейтмотив выступления - жесткая денежно-кредитная политика себя оправдала. Подробности в материале "Прайма".Доводы в пользу высокой ставкиОпасения, что повышение ключевой ставки поставит крест на развитии экономики, не оправдались. В четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным. А по итогам года ВВП вырос на 3,6 процента. По словам Эльвиры Набиуллиной, именно в результате жесткой денежно-кредитной политики инфляцию удалось снизить с двузначного показателя в июле-ноябре до приблизительно шести процентов в настоящее время. Высокой ставкой Центробанк защищает доходы граждан. Инфляция сильнее всего "залезает в карманы небогатых людей", отметила глава ЦБ, потому что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь. И таких примеров в прошлом году было достаточно.Жесткую денежно-кредитную политику в экономике она сравнила с марафонским забегом. Спринтерская скорость здесь губительна, и очень важно правильно распределить силу на всю дистанцию. Слишком быстро растущий спрос заставляет экономику "бежать за ним все быстрее", и какое-то время она может это делать на пределе возможностей. Но ценой будет "зашкаливающий пульс" - иначе говоря, ускорение инфляции, а затем, вполне вероятно, замедление или даже остановка роста экономики, когда ее силы будут исчерпаны.Еще один довод в пользу жесткой политики - приток средств на вклады в российских банках продолжается, в первом квартале 2024 года он составил около двух триллионов рублей, кроме того, россияне смогли заработать почти триллион рублей на процентах по вкладам. Это рекордные темпы, отметила Набиуллина.Льготная ипотека должна быть только адреснойНо если инфляция ниже, зачем держать ставку? На этот вопрос глава ЦБ ответила другим примером: еще недавно каждый второй заемщик получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придётся тратить более 80 процентов доходов. Рост ипотечного портфеля на 35 процентов за год привел и к подорожанию жилья. Продолжал расти разрыв цен на "первичку" и "вторичку. По итогам прошлого года он составлял 44 процента при исторической норме около десяти.Набиуллина повторила, что ЦБ предлагает перейти с массовой льготной ипотеки на адресную. "И надо стремиться к тому, чтобы рыночная ипотека была доступна. Застройщики накопили финансовую подушку, они кратно нарастили доходы и могли бы сократить цены", - подчеркнула Набиуллина.При этом цель Центробанка – чтобы кредит был одинаково доступен всем при низкой инфляции. И он готов дать кредитным организациям дополнительные стимулы. Например, снизить взносы в фонд страхования по рублевым вкладам до трех лет. Или увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до двух миллионов рублей с нынешних 1,4 миллиона, а по безотзывным сертификатам - до 2,8 миллиона рублей.Большое несчастье случилось в Оренбургской области, обратила внимание Набиуллина. ЦБ рассчитывает, что пострадавшим помогут кредитные каникулы. Банкам рекомендовано рассматривать обращения в упрощенном порядке, понимая, что людям не до сбора справок.В дальнейшем, вероятно, повышение штрафов за "нечестное обогащение" и обман клиентов, вплоть до одного процента от капитала. Из того, что удалось уже сделать - исчезла реклама кредитов с нулевыми ставками, которые на деле были обставлены такими условиями, что сумма займа увеличивалась вдвое."Бьют по хвостам" мошенникамЭпохальными изменениями Набиуллина назвала отмену банковской комиссии за перевод средств. С первого мая граждане смогут переводить между своими счетами без комиссии суммы в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Комиссионные доходы, к слову, занимают значимую долю в формировании прибыли коммерческих банков. Так, чистые комиссионные доходы Сбера по итогам 2023 года составили почти 764 миллиардов рублей (плюс 9,4 процента к предыдущему году).Однако есть проблема, с которой ЦБ не удается расправиться эффективно – мошенничество. "Нам не удалось пока добиться перелома в борьбе с мошенниками, мы бьем по хвостам", - признала Набиуллина. Как ранее заявляли в Минфине, почти каждый житель России хотя бы раз за последний год сталкивался с финансовыми аферистами, одной из самых распространенных схем является телефонное мошенничество.Чаще всего этот вопрос поднимали и депутаты. Парламентарии даже предлагали ввести мораторий на выплаты банку, если кредит был взять обманным путем. Тем более, что с помощью этих кредитов россиян начали привлекать к террористическим актам. А значит, это уже вопрос национальной безопасности.В ответ Набиуллина напомнила, что ЦБ поддерживает повышение ответственности банков. Экономически кредитные организации должны быть заинтересованы в том, чтобы выстраивать антифрод процедуры. Такие системы - инструменты для проверки партнеров и транзакций. Например, существует верификация личности, проверка источника трафика, анализ работы и другие методы. Но от резких и показательных мер Центробанк явно отказывается. В этом вопросе жесткая политика, очевидно, считается на столь результативной.

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