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Набиуллина сравнила жесткую ДКП в экономике с марафонским забегом - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина сравнила жесткую ДКП в экономике с марафонским забегом
Набиуллина сравнила жесткую ДКП в экономике с марафонским забегом - 10.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина сравнила жесткую ДКП в экономике с марафонским забегом
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила жесткую денежно-кредитную политику в экономике с марафонским забегом. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:57+0300
2024-04-10T12:57+0300
банк россии
эльвира набиуллина
россия
денежно-кредитная политика
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила жесткую денежно-кредитную политику в экономике с марафонским забегом. "Жесткая денежно-кредитная политика как раз направлена на то, чтобы давление на экономику со стороны спроса не было избыточным, разрушительным для роста. Это можно образно сравнить с марафонским забегом, где очень важно правильно распределить силу на всю дистанцию", - сказала Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. Она пояснила, что слишком быстро растущий спрос заставляет экономику "бежать за ним все быстрее", и какое-то время она может это делать на пределе возможностей. "Но ценой будет "зашкаливающий пульс" - иначе говоря, ускорение инфляции, а затем, вполне вероятно, замедление или даже остановка роста экономики, когда ее силы будут исчерпаны", - отметила глава ЦБ.
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эльвира набиуллина, россия, денежно-кредитная политика
Банк России, Эльвира Набиуллина, РОССИЯ, денежно-кредитная политика
12:57 10.04.2024
 
Набиуллина сравнила жесткую ДКП в экономике с марафонским забегом

Набиуллина сравнила жесткую денежно-кредитную политику в экономике с марафонским забегом

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила жесткую денежно-кредитную политику в экономике с марафонским забегом.
"Жесткая денежно-кредитная политика как раз направлена на то, чтобы давление на экономику со стороны спроса не было избыточным, разрушительным для роста. Это можно образно сравнить с марафонским забегом, где очень важно правильно распределить силу на всю дистанцию", - сказала Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
Она пояснила, что слишком быстро растущий спрос заставляет экономику "бежать за ним все быстрее", и какое-то время она может это делать на пределе возможностей. "Но ценой будет "зашкаливающий пульс" - иначе говоря, ускорение инфляции, а затем, вполне вероятно, замедление или даже остановка роста экономики, когда ее силы будут исчерпаны", - отметила глава ЦБ.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
Рост ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики, заявила Набиуллина
12:14
 
Банк РоссииЭльвира НабиуллинаРОССИЯденежно-кредитная политика
 
 
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