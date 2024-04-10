https://1prime.ru/20240410/nabiullina-847262322.html
Набиуллина сравнила жесткую ДКП в экономике с марафонским забегом
Набиуллина сравнила жесткую ДКП в экономике с марафонским забегом - 10.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина сравнила жесткую ДКП в экономике с марафонским забегом
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила жесткую денежно-кредитную политику в экономике с марафонским забегом. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:57+0300
2024-04-10T12:57+0300
2024-04-10T12:57+0300
банк россии
эльвира набиуллина
россия
денежно-кредитная политика
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила жесткую денежно-кредитную политику в экономике с марафонским забегом. "Жесткая денежно-кредитная политика как раз направлена на то, чтобы давление на экономику со стороны спроса не было избыточным, разрушительным для роста. Это можно образно сравнить с марафонским забегом, где очень важно правильно распределить силу на всю дистанцию", - сказала Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. Она пояснила, что слишком быстро растущий спрос заставляет экономику "бежать за ним все быстрее", и какое-то время она может это делать на пределе возможностей. "Но ценой будет "зашкаливающий пульс" - иначе говоря, ускорение инфляции, а затем, вполне вероятно, замедление или даже остановка роста экономики, когда ее силы будут исчерпаны", - отметила глава ЦБ.
https://1prime.ru/20240410/nabiullina-847258904.html
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эльвира набиуллина, россия, денежно-кредитная политика
Банк России, Эльвира Набиуллина, РОССИЯ, денежно-кредитная политика
Набиуллина сравнила жесткую ДКП в экономике с марафонским забегом
Набиуллина сравнила жесткую денежно-кредитную политику в экономике с марафонским забегом
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила жесткую денежно-кредитную политику в экономике с марафонским забегом.
"Жесткая денежно-кредитная политика как раз направлена на то, чтобы давление на экономику со стороны спроса не было избыточным, разрушительным для роста. Это можно образно сравнить с марафонским забегом, где очень важно правильно распределить силу на всю дистанцию", - сказала Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
Она пояснила, что слишком быстро растущий спрос заставляет экономику "бежать за ним все быстрее", и какое-то время она может это делать на пределе возможностей. "Но ценой будет "зашкаливающий пульс" - иначе говоря, ускорение инфляции, а затем, вполне вероятно, замедление или даже остановка роста экономики, когда ее силы будут исчерпаны", - отметила глава ЦБ.
Рост ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики, заявила Набиуллина