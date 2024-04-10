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Бизнес в зоне наводнения в Оренбуржье могут освободить от налогов - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Бизнес в зоне наводнения в Оренбуржье могут освободить от налогов
Бизнес в зоне наводнения в Оренбуржье могут освободить от налогов - 10.04.2024, ПРАЙМ
Бизнес в зоне наводнения в Оренбуржье могут освободить от налогов
Бизнес и физлиц, оказавшихся в зоне затопления в Оренбуржье, либо полностью освободят от налогов, либо сократят уплату в пять-шесть раз, сообщил журналистам... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T18:30+0300
2024-04-10T18:30+0300
происшествия
наводнение
оренбургская область
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ОРСК, 10 апр - ПРАЙМ. Бизнес и физлиц, оказавшихся в зоне затопления в Оренбуржье, либо полностью освободят от налогов, либо сократят уплату в пять-шесть раз, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер.По словам Паслера, в ближайшие дни будет внесено несколько законов Оренбургской области, касательно подтопленных территорий.Пятого апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуировали в Новый город или в пункты временного пребывания. Режим ЧС ввели на всей территории области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.
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оренбургская область
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наводнение, оренбургская область
Происшествия, наводнение, Оренбургская область
18:30 10.04.2024
 
Бизнес в зоне наводнения в Оренбуржье могут освободить от налогов

Губернатор Паслер: бизнес и физлиц в зоне затопления в Оренбуржье освободят от налогов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ОРСК, 10 апр - ПРАЙМ. Бизнес и физлиц, оказавшихся в зоне затопления в Оренбуржье, либо полностью освободят от налогов, либо сократят уплату в пять-шесть раз, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
По словам Паслера, в ближайшие дни будет внесено несколько законов Оренбургской области, касательно подтопленных территорий.
Пятого апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуировали в Новый город или в пункты временного пребывания. Режим ЧС ввели на всей территории области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.
Прорыв дамбы в Орске
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся еще на десять сантиметров
15:43
 
ПроисшествиянаводнениеОренбургская область
 
 
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