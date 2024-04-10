https://1prime.ru/20240410/napoleon-847261809.html

Захарова дала совет тем, кого преследует "тень Наполеона"

Захарова дала совет тем, кого преследует "тень Наполеона" - 10.04.2024, ПРАЙМ

Захарова дала совет тем, кого преследует "тень Наполеона"

Думая о направлении своих войск на Украину, Парижу надо помнить о том, как он в колониальную эпоху потерпел поражение во Вьетнаме. Данное событие должно быть... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:51+0300

2024-04-10T12:51+0300

2024-04-10T12:51+0300

политика

франция

эммануэль макрон

мария захарова

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Думая о направлении своих войск на Украину, Парижу надо помнить о том, как он в колониальную эпоху потерпел поражение во Вьетнаме. Данное событие должно быть уроком для тех, кого в Елисейском дворце "преследует тень Наполеона". Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ."В свете последних агрессивных заявлений политического руководства Франции, которая анонсировала в открытую планы отправки своих военнослужащих на Украину, хотелось бы вспомнить годовщину сокрушительного поражения Парижа во Вьетнаме. Оно положило начало распаду французской колониальной империи. Полагаем, исторические события тех лет должны послужить хорошим назиданием для тех, кого в Елисейском дворце в последнее время буквально преследует тень Наполеона", — сказала Захарова в ходе брифинга. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО. Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.

https://1prime.ru/20240405/makron-847096648.html

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франция, эммануэль макрон, мария захарова