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"Русских здесь нет!" Молдавский фермер решился выгнать военных НАТО - 10.04.2024, ПРАЙМ
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"Русских здесь нет!" Молдавский фермер решился выгнать военных НАТО
"Русских здесь нет!" Молдавский фермер решился выгнать военных НАТО - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Русских здесь нет!" Молдавский фермер решился выгнать военных НАТО
Морские военные учения НАТО Sea Shield 24 стартовали в Румынии. Они пройдут на Дунае и в Черном море. В рамках маневров уже случился неожиданный инцидент –... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:47+0300
2024-04-10T13:47+0300
политика
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Морские военные учения НАТО Sea Shield 24 стартовали в Румынии. Они пройдут на Дунае и в Черном море. В рамках маневров уже случился неожиданный инцидент – молдавский фермер встретил солдат НАТО и обругал их, обвинив в разжигании войны, пишет турецкая Aydinlik Gazetesi.В ходе учений несколько американских военных вышли на границу Румынии и Молдавии, чтобы разведать обстановку. Их увидел молдавский фермер с ребенком на руках, который отреагировал на неожиданных гостей резко негативно."Что вы здесь делаете? Возвращаетесь домой в Америку, русских здесь нет" – заявил он.В ответ на возращения натовцев, что они здесь для оказания помощи, фермер лишь засмеялся: - "Вы не помогаете, а лишь развязываете войну. Здесь нет российских военных", приводит издание их беседу.В межнациональных учениях принимают участие 12 стран-членов альянса, более 2,2 тысяч военных, 135 единиц боевой техники, в том числе, 27 кораблей. Их задача – выполнить задачи по борьбе с незаконными действиями на море и реке, контролю, оказанию помощи на воде и обеспечение безопасности критической инфраструктуры. Сценарий регулярно обновляется в зависимости от актуальных вызовов и предполагает быстрое реагирование на новые угрозы в регионе.Молдавия и Грузия, не являющиеся членами НАТО, также приглашены для участия в учениях. А вот Украина не участвует, несмотря на то, что маневры проходят в непосредственной близости от ее территориальных вод.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240409/nato-847244702.html
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нато, учения нато
Политика, НАТО, учения НАТО
13:47 10.04.2024
 
"Русских здесь нет!" Молдавский фермер решился выгнать военных НАТО

Aydınlık: молдаванин обругал солдат НАТО, прибывших на учения Sea Shield 24

© flickr.com / U.S. 6th Fleet#Военные корабли США и Турции в Черном море
#Военные корабли США и Турции в Черном море - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© flickr.com / U.S. 6th Fleet
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Морские военные учения НАТО Sea Shield 24 стартовали в Румынии. Они пройдут на Дунае и в Черном море. В рамках маневров уже случился неожиданный инцидент – молдавский фермер встретил солдат НАТО и обругал их, обвинив в разжигании войны, пишет турецкая Aydinlik Gazetesi.
В ходе учений несколько американских военных вышли на границу Румынии и Молдавии, чтобы разведать обстановку. Их увидел молдавский фермер с ребенком на руках, который отреагировал на неожиданных гостей резко негативно.
"Что вы здесь делаете? Возвращаетесь домой в Америку, русских здесь нет" – заявил он.
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В ответ на возращения натовцев, что они здесь для оказания помощи, фермер лишь засмеялся: - "Вы не помогаете, а лишь развязываете войну. Здесь нет российских военных", приводит издание их беседу.
В межнациональных учениях принимают участие 12 стран-членов альянса, более 2,2 тысяч военных, 135 единиц боевой техники, в том числе, 27 кораблей. Их задача – выполнить задачи по борьбе с незаконными действиями на море и реке, контролю, оказанию помощи на воде и обеспечение безопасности критической инфраструктуры. Сценарий регулярно обновляется в зависимости от актуальных вызовов и предполагает быстрое реагирование на новые угрозы в регионе.
Молдавия и Грузия, не являющиеся членами НАТО, также приглашены для участия в учениях. А вот Украина не участвует, несмотря на то, что маневры проходят в непосредственной близости от ее территориальных вод.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ПолитикаНАТОучения НАТО
 
 
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