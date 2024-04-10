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"Бандиты со спичками". В Польше ужаснулись планам НАТО против России
"Бандиты со спичками". В Польше ужаснулись планам НАТО против России - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Бандиты со спичками". В Польше ужаснулись планам НАТО против России
НАТО играет со спичками у пороховой бочки, озвучивая идеи создания миссии альянса на территории Украины, пишет польское издание Myśl Polska. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T15:39+0300
2024-04-10T15:39+0300
2024-04-10T15:47+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. НАТО играет со спичками у пороховой бочки, озвучивая идеи создания миссии альянса на территории Украины, пишет польское издание Myśl Polska.Согласно изданию, НАТО пытается постепенно вовлекать западное общественное мнение в идею присутствия своих войск на Украине, но при этом не дает четкого определения своей миссии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению автора публикации, Франция, где мысль отправить европейских военных на Украину прозвучала в первый раз, становится жертвой зависимости от Вашингтона, что в дальнейшем может привести к принятию псевдорешения, навязанного со стороны."Факт того, что такие версии обсуждаются, а по польским дорогам движутся войска, которых становится все больше, очень напоминает игру со спичками у пороховой бочки. Игру, которую ведут предатели по указке бандитов с миллионами поляков в роли потенциальных жертв", - сказано в статье.Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о предоставлении 2,5 тысячи солдат в рамках формирования называемой "Коалиции бронетанковых возможностей".Информация о натовских учениях Dragon-24, где участвовали около 15 тысяч польских солдат, вызывает подозрения. Несмотря на заявленную цель - "динамичную защиту от нападения на восточный фланг НАТО", эти учения кажутся подготовкой к вторжению в Беларусь и Калининградскую область России, отмечается в публикации.Роль поляков в этих учениях может свидетельствовать об их намерении установить военно-политическое присутствие на Украине и организовать ряд военных диверсий против Беларуси. Цель таких действий - втянуть Минск в войну и отвлечь белорусские силы, заключил автор статьи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Политика, НАТО, УКРАИНА, Новости
"Бандиты со спичками". В Польше ужаснулись планам НАТО против России
Myśl Polska: действия НАТО на Украине – это игра со спичками у пороховой бочки
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ.
НАТО играет со спичками у пороховой бочки, озвучивая идеи создания миссии альянса на территории Украины, пишет
польское издание Myśl Polska.
Согласно изданию, НАТО пытается постепенно вовлекать западное общественное мнение в идею присутствия своих войск на Украине, но при этом не дает четкого определения своей миссии.
По мнению автора публикации, Франция, где мысль отправить европейских военных на Украину прозвучала в первый раз, становится жертвой зависимости от Вашингтона, что в дальнейшем может привести к принятию псевдорешения, навязанного со стороны.
"Факт того, что такие версии обсуждаются, а по польским дорогам движутся войска, которых становится все больше, очень напоминает игру со спичками у пороховой бочки. Игру, которую ведут предатели по указке бандитов с миллионами поляков в роли потенциальных жертв", - сказано в статье.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о предоставлении 2,5 тысячи солдат в рамках формирования называемой "Коалиции бронетанковых возможностей".
Информация о натовских учениях Dragon-24, где участвовали около 15 тысяч польских солдат, вызывает подозрения. Несмотря на заявленную цель - "динамичную защиту от нападения на восточный фланг НАТО", эти учения кажутся подготовкой к вторжению в Беларусь и Калининградскую область России, отмечается в публикации.
Роль поляков в этих учениях может свидетельствовать об их намерении установить военно-политическое присутствие на Украине и организовать ряд военных диверсий против Беларуси. Цель таких действий - втянуть Минск в войну и отвлечь белорусские силы, заключил автор статьи.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>> На саммите НАТО будут много обсуждать Украину, заявила постпред США