https://1prime.ru/20240410/nato-847272162.html

"Бандиты со спичками". В Польше ужаснулись планам НАТО против России

"Бандиты со спичками". В Польше ужаснулись планам НАТО против России - 10.04.2024, ПРАЙМ

"Бандиты со спичками". В Польше ужаснулись планам НАТО против России

НАТО играет со спичками у пороховой бочки, озвучивая идеи создания миссии альянса на территории Украины, пишет польское издание Myśl Polska. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T15:39+0300

2024-04-10T15:39+0300

2024-04-10T15:47+0300

политика

нато

украина

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83690/54/836905403_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6c3db94d5cf570272a07a535c45c0dfb.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. НАТО играет со спичками у пороховой бочки, озвучивая идеи создания миссии альянса на территории Украины, пишет польское издание Myśl Polska.Согласно изданию, НАТО пытается постепенно вовлекать западное общественное мнение в идею присутствия своих войск на Украине, но при этом не дает четкого определения своей миссии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению автора публикации, Франция, где мысль отправить европейских военных на Украину прозвучала в первый раз, становится жертвой зависимости от Вашингтона, что в дальнейшем может привести к принятию псевдорешения, навязанного со стороны."Факт того, что такие версии обсуждаются, а по польским дорогам движутся войска, которых становится все больше, очень напоминает игру со спичками у пороховой бочки. Игру, которую ведут предатели по указке бандитов с миллионами поляков в роли потенциальных жертв", - сказано в статье.Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о предоставлении 2,5 тысячи солдат в рамках формирования называемой "Коалиции бронетанковых возможностей".Информация о натовских учениях Dragon-24, где участвовали около 15 тысяч польских солдат, вызывает подозрения. Несмотря на заявленную цель - "динамичную защиту от нападения на восточный фланг НАТО", эти учения кажутся подготовкой к вторжению в Беларусь и Калининградскую область России, отмечается в публикации.Роль поляков в этих учениях может свидетельствовать об их намерении установить военно-политическое присутствие на Украине и организовать ряд военных диверсий против Беларуси. Цель таких действий - втянуть Минск в войну и отвлечь белорусские силы, заключил автор статьи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://1prime.ru/20240408/obsuzhdenie-847192341.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, украина, новости