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Столтенберг приветствовал желание Финляндии разместить штаб НАТО в стране
Столтенберг приветствовал желание Финляндии разместить штаб НАТО в стране - 10.04.2024, ПРАЙМ
Столтенберг приветствовал желание Финляндии разместить штаб НАТО в стране
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил свою поддержку предложению Финляндии о размещении штаба сухопутных войск НАТО на ее территории у границ с... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T16:33+0300
2024-04-10T16:33+0300
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил свою поддержку предложению Финляндии о размещении штаба сухопутных войск НАТО на ее территории у границ с Россией.По словам Столтенберга, решение может быть принято в течение ближайших недель или месяцев."Мы приветствуем факт, что Финляндия предложила разместить командование сухопутных войск… Пока никакое решение еще не принято, мы ожидаем позицию командования, и затем мы примем решение в течение нескольких недель или пары месяцев", - отметил он.Согласно сообщению главы Минобороны Норвегии, штаб планируется разместить в городе Миккели, который находится близко к границе с Россией, и он будет подчиняться штабу командования в Норфолке, США. Этот штаб будет функционировать в режиме повышенной готовности круглосуточно. Вопрос о создании штаба будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в июле.
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нато, новости, финляндия, йенс столтенберг
НАТО, Новости, ФИНЛЯНДИЯ, Йенс Столтенберг
Столтенберг приветствовал желание Финляндии разместить штаб НАТО в стране
Столтенберг приветствовал желание Финляндии разместить у границ с РФ командную структуру
БРЮССЕЛЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил свою поддержку предложению Финляндии о размещении штаба сухопутных войск НАТО на ее территории у границ с Россией.
По словам Столтенберга, решение может быть принято в течение ближайших недель или месяцев.
"Мы приветствуем факт, что Финляндия предложила разместить командование сухопутных войск… Пока никакое решение еще не принято, мы ожидаем позицию командования, и затем мы примем решение в течение нескольких недель или пары месяцев", - отметил он.
Согласно сообщению главы Минобороны Норвегии, штаб планируется разместить в городе Миккели, который находится близко к границе с Россией, и он будет подчиняться штабу командования в Норфолке, США.
Этот штаб будет функционировать в режиме повышенной готовности круглосуточно. Вопрос о создании штаба будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в июле.
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