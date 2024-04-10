https://1prime.ru/20240410/nato-847275073.html

Столтенберг приветствовал желание Финляндии разместить штаб НАТО в стране

Столтенберг приветствовал желание Финляндии разместить штаб НАТО в стране - 10.04.2024, ПРАЙМ

Столтенберг приветствовал желание Финляндии разместить штаб НАТО в стране

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил свою поддержку предложению Финляндии о размещении штаба сухопутных войск НАТО на ее территории у границ с... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T16:33+0300

2024-04-10T16:33+0300

2024-04-10T16:40+0300

нато

новости

финляндия

йенс столтенберг

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/31/841263111_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_99321336054fe802a716c3ae3a0db2b9.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил свою поддержку предложению Финляндии о размещении штаба сухопутных войск НАТО на ее территории у границ с Россией.По словам Столтенберга, решение может быть принято в течение ближайших недель или месяцев."Мы приветствуем факт, что Финляндия предложила разместить командование сухопутных войск… Пока никакое решение еще не принято, мы ожидаем позицию командования, и затем мы примем решение в течение нескольких недель или пары месяцев", - отметил он.Согласно сообщению главы Минобороны Норвегии, штаб планируется разместить в городе Миккели, который находится близко к границе с Россией, и он будет подчиняться штабу командования в Норфолке, США. Этот штаб будет функционировать в режиме повышенной готовности круглосуточно. Вопрос о создании штаба будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в июле.

https://1prime.ru/20240410/nato-847272162.html

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, новости, финляндия, йенс столтенберг