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Столтенберг назвал удары ВСУ по российским военным объектам самообороной

Столтенберг назвал удары ВСУ по российским военным объектам самообороной - 10.04.2024, ПРАЙМ

Столтенберг назвал удары ВСУ по российским военным объектам самообороной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал возможные обстрелы объектов на территории России со стороны Вооруженных сил Украины "самообороной". Об этом... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T16:53+0300

2024-04-10T16:53+0300

2024-04-10T16:53+0300

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал возможные обстрелы объектов на территории России со стороны Вооруженных сил Украины "самообороной". Об этом глава альянса заявил по итогам встречи в Брюсселе с президентом Финляндии Александром Стуббом."Я не будут комментировать конкретные цели, которые Украина не должна поражать… скажу только, что это (возможные удары по военным объектам внутри территории РФ – ред.) часть самообороны", - отметил генсек.По словам Столтенберга, все военные объекты являются легитимной целью для украинской стороны.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.

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