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Готовьте мешки для трупов: в Нидерландах захотели противостоять России

Готовьте мешки для трупов: в Нидерландах захотели противостоять России - 10.04.2024, ПРАЙМ

Готовьте мешки для трупов: в Нидерландах захотели противостоять России

Нидерландам придется заплатить высокую цену за безопасность, жителям страны придется свыкнуться с этим фактом, заявил министр по внешней торговли страны Джеффри | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T09:58+0300

2024-04-10T09:58+0300

2024-04-10T09:58+0300

политика

нидерланды

россия

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Нидерландам придется заплатить высокую цену за безопасность, жителям страны придется свыкнуться с этим фактом, заявил министр по внешней торговли страны Джеффри ван Леувен.Уходящий в отставку глава нидерландсткого ведомства выступил в Лейденском университете. Накануне он призывал Европу предпринимать более решительные шаги на фоне геополитичесого противостояния. Время, когда регион мог рассчитывать на США, прошло, подчеркивал Леувен."Нам придется привыкнуть к цене безопасности, даже если она измеряется жертвами среди гражданского населения или мешками для трупов", - сказал министр.Он выступил за "более реальную политику", поскольку геополитические соперники Запада должны быть уверены, что Европа готова к жестокости и применению силы."Решительной рукой превратить суровый мир в лучшее место. На мой взгляд, такова роль Нидерландов и Европы на мировой арене", - заключил Леувен.

https://1prime.ru/20240404/espch-847084562.html

нидерланды

европа

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нидерланды, россия, европа, запад