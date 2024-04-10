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Готовьте мешки для трупов: в Нидерландах захотели противостоять России
Готовьте мешки для трупов: в Нидерландах захотели противостоять России - 10.04.2024, ПРАЙМ
Готовьте мешки для трупов: в Нидерландах захотели противостоять России
Нидерландам придется заплатить высокую цену за безопасность, жителям страны придется свыкнуться с этим фактом, заявил министр по внешней торговли страны Джеффри | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T09:58+0300
2024-04-10T09:58+0300
2024-04-10T09:58+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Нидерландам придется заплатить высокую цену за безопасность, жителям страны придется свыкнуться с этим фактом, заявил министр по внешней торговли страны Джеффри ван Леувен.Уходящий в отставку глава нидерландсткого ведомства выступил в Лейденском университете. Накануне он призывал Европу предпринимать более решительные шаги на фоне геополитичесого противостояния. Время, когда регион мог рассчитывать на США, прошло, подчеркивал Леувен."Нам придется привыкнуть к цене безопасности, даже если она измеряется жертвами среди гражданского населения или мешками для трупов", - сказал министр.Он выступил за "более реальную политику", поскольку геополитические соперники Запада должны быть уверены, что Европа готова к жестокости и применению силы."Решительной рукой превратить суровый мир в лучшее место. На мой взгляд, такова роль Нидерландов и Европы на мировой арене", - заключил Леувен.
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нидерланды, россия, европа, запад
Политика, НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯ, ЕВРОПА, ЗАПАД
Готовьте мешки для трупов: в Нидерландах захотели противостоять России
Министр ван Леувен: Нидерландам придется заплатить цену за безопасность
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ.
Нидерландам придется заплатить высокую цену за безопасность, жителям страны придется свыкнуться с этим фактом, заявил министр по внешней торговли страны Джеффри ван Леувен
.
Уходящий в отставку глава нидерландсткого ведомства выступил в Лейденском университете. Накануне он призывал Европу предпринимать более решительные шаги на фоне геополитичесого противостояния. Время, когда регион мог рассчитывать на США, прошло, подчеркивал Леувен.
"Нам придется привыкнуть к цене безопасности, даже если она измеряется жертвами среди гражданского населения или мешками для трупов", - сказал министр.
Он выступил за "более реальную политику", поскольку геополитические соперники Запада должны быть уверены, что Европа готова к жестокости и применению силы.
"Решительной рукой превратить суровый мир в лучшее место. На мой взгляд, такова роль Нидерландов и Европы на мировой арене", - заключил Леувен.
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