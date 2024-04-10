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"Новатэк" может получить скидку на прокачку газа от "Газпрома", пишут СМИ - 10.04.2024, ПРАЙМ
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"Новатэк" может получить скидку на прокачку газа от "Газпрома", пишут СМИ
"Новатэк" может получить скидку на прокачку газа от "Газпрома", пишут СМИ - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Новатэк" может получить скидку на прокачку газа от "Газпрома", пишут СМИ
"Газпром" может дать "Новатэку" скидку на транспортировку газа в остальной части Единой системы газоснабжения России (ЕСГ) за постройку газопровода "Волхов -... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T09:06+0300
2024-04-10T09:06+0300
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. "Газпром" может дать "Новатэку" скидку на транспортировку газа в остальной части Единой системы газоснабжения России (ЕСГ) за постройку газопровода "Волхов - Мурманск", необходимого для проекта "Мурманский СПГ", сообщила газета РБК со ссылкой на источники. "Газпром" может заплатить "Новатэку" за постройку газопровода "Волхов - Мурманск" скидкой на транспортировку газа по России", - пишет издание. По словам одного из источников газеты, оплата за построенный газопровод будет не в денежной форме, а скидкой на транспортировку газа. "При этом скидка будет не на "Волхов - Мурманск", а на другие регионы", - пояснил он, добавив, что сейчас компании обсуждают ценовые параметры. Кроме того, по данным собеседников РБК, плановый срок строительства газопровода сдвигается на 2028 год вместо ранее запланированного 2027 года. Газопровод протяженностью порядка 1300 километров обеспечит "Мурманский СПГ" ресурсами. Согласно схеме территориального планирования в области федерального транспорта, мощность газопровода "Волхов - Мурманск - Белокаменка" составит 41,2 миллиарда кубометров в год. Компания "Новатэк" планирует построить в поселке Белокаменка Мурманской области завод СПГ мощностью 20,4 миллиона тонн в год. Проект предполагает строительство трех линий по 6,8 миллиона тонн, две из которых планируется ввести в работу в 2027 и 2029 годах.
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россия, новости
Энергетика, РОССИЯ, Новости
09:06 10.04.2024
 
"Новатэк" может получить скидку на прокачку газа от "Газпрома", пишут СМИ

РБК: "Новатэк" может получить скидку на прокачку газа за постройку "Волхов - Мурманск"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфисный центр нефтегазовой компании ПАО "Новатэк"
Офисный центр нефтегазовой компании ПАО Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. "Газпром" может дать "Новатэку" скидку на транспортировку газа в остальной части Единой системы газоснабжения России (ЕСГ) за постройку газопровода "Волхов - Мурманск", необходимого для проекта "Мурманский СПГ", сообщила газета РБК со ссылкой на источники.
"Газпром" может заплатить "Новатэку" за постройку газопровода "Волхов - Мурманск" скидкой на транспортировку газа по России", - пишет издание.
По словам одного из источников газеты, оплата за построенный газопровод будет не в денежной форме, а скидкой на транспортировку газа. "При этом скидка будет не на "Волхов - Мурманск", а на другие регионы", - пояснил он, добавив, что сейчас компании обсуждают ценовые параметры.
Кроме того, по данным собеседников РБК, плановый срок строительства газопровода сдвигается на 2028 год вместо ранее запланированного 2027 года.
Газопровод протяженностью порядка 1300 километров обеспечит "Мурманский СПГ" ресурсами. Согласно схеме территориального планирования в области федерального транспорта, мощность газопровода "Волхов - Мурманск - Белокаменка" составит 41,2 миллиарда кубометров в год.
Компания "Новатэк" планирует построить в поселке Белокаменка Мурманской области завод СПГ мощностью 20,4 миллиона тонн в год. Проект предполагает строительство трех линий по 6,8 миллиона тонн, две из которых планируется ввести в работу в 2027 и 2029 годах.
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