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Офисы "Хоум банка" переходят под бренд Совкомбанка
Офисы "Хоум банка" переходят под бренд Совкомбанка - 10.04.2024, ПРАЙМ
Офисы "Хоум банка" переходят под бренд Совкомбанка
Офисы "Хоум банка", который ранее достиг соглашения об объединении с Совкомбанком, постепенно переходят под бренд Совкомбанка, сообщает пресс-служба "Хоум... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T15:38+0300
2024-04-10T15:38+0300
2024-04-10T15:38+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Офисы "Хоум банка", который ранее достиг соглашения об объединении с Совкомбанком, постепенно переходят под бренд Совкомбанка, сообщает пресс-служба "Хоум банка". Совкомбанк объявил о намерении приобрести "Хоум банк" в феврале текущего года, закрытие сделки ожидается до конца 2024 года. Позже, 1 апреля, Совкомбанк сообщил, что получил регуляторные одобрения на покупку "Хоум банка". Как заявлял в середине февраля первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский, на единую лицензию банки могут перейти через 9-12 месяцев. "Офисы "Хоум банка" по всей стране постепенно обновляются и начинают работать под брендом Совкомбанка", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте "Хоум банка". Как отмечается, клиенты "Хоум банка" теперь могут совершать привычные операции, например, внесение платежей по кредитам, досрочные погашения, пополнения вкладов и многое другое, не только в переведенных отделениях, но и в любом из 2 тысяч отделений Совкомбанка по всей стране. "Важно, что условия по действующим продуктам не меняются", - подчеркнула пресс-служба. Кроме того, в обновленных офисах клиенты "Хоум банка" смогут оформить продукты Совкомбанка.
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банки, совкомбанк
Экономика, Банки, Совкомбанк
Офисы "Хоум банка" переходят под бренд Совкомбанка
"Хоум банк": офисы кредитной организации переходят под бренд Совкомбанка
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Офисы "Хоум банка", который ранее достиг соглашения об объединении с Совкомбанком, постепенно переходят под бренд Совкомбанка, сообщает пресс-служба "Хоум банка".
Совкомбанк объявил о намерении приобрести "Хоум банк" в феврале текущего года, закрытие сделки ожидается до конца 2024 года. Позже, 1 апреля, Совкомбанк сообщил, что получил регуляторные одобрения на покупку "Хоум банка". Как заявлял в середине февраля первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский, на единую лицензию банки могут перейти через 9-12 месяцев.
"Офисы "Хоум банка" по всей стране постепенно обновляются и начинают работать под брендом Совкомбанка", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте "Хоум банка".
Как отмечается, клиенты "Хоум банка" теперь могут совершать привычные операции, например, внесение платежей по кредитам, досрочные погашения, пополнения вкладов и многое другое, не только в переведенных отделениях, но и в любом из 2 тысяч отделений Совкомбанка по всей стране.
"Важно, что условия по действующим продуктам не меняются", - подчеркнула пресс-служба.
Кроме того, в обновленных офисах клиенты "Хоум банка" смогут оформить продукты Совкомбанка.
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