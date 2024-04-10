https://1prime.ru/20240410/ogranicheniya-847274674.html

США ввели экспортные ограничения против трех российских организаций

США ввели экспортные ограничения против трех российских организаций - 10.04.2024, ПРАЙМ

США ввели экспортные ограничения против трех российских организаций

Вашингтон в среду ввел экспортные ограничения против трех российских компаний, следует из документа Минторга США. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T16:18+0300

2024-04-10T16:18+0300

2024-04-10T16:18+0300

экономика

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Вашингтон в среду ввел экспортные ограничения против трех российских компаний, следует из документа Минторга США. Согласно документу, в перечень запрета на экспорт вошли организации "Аэросила", "Дельта Аэро" и "ОДК-Стар". Кроме того, под ограничения Вашингтона попали шесть компаний из Китая и две из ОАЭ.

https://1prime.ru/20240410/sanktsii-847263841.html

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санкции против рф, сша, россия