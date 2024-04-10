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США ввели экспортные ограничения против трех российских организаций - 10.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240410/ogranicheniya-847274674.html
США ввели экспортные ограничения против трех российских организаций
США ввели экспортные ограничения против трех российских организаций - 10.04.2024, ПРАЙМ
США ввели экспортные ограничения против трех российских организаций
Вашингтон в среду ввел экспортные ограничения против трех российских компаний, следует из документа Минторга США. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T16:18+0300
2024-04-10T16:18+0300
экономика
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сша
россия
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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Вашингтон в среду ввел экспортные ограничения против трех российских компаний, следует из документа Минторга США. Согласно документу, в перечень запрета на экспорт вошли организации "Аэросила", "Дельта Аэро" и "ОДК-Стар". Кроме того, под ограничения Вашингтона попали шесть компаний из Китая и две из ОАЭ.
https://1prime.ru/20240410/sanktsii-847263841.html
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санкции против рф, сша, россия
Экономика, санкции против РФ, США, РОССИЯ
16:18 10.04.2024
 
США ввели экспортные ограничения против трех российских организаций

США ввели экспортные ограничения против российских "Аэросилы", "Дельты Аэро" и "ОДК-Стар"

© fotolia.com / ETIEN" Капитолий
 Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© fotolia.com / ETIEN
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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Вашингтон в среду ввел экспортные ограничения против трех российских компаний, следует из документа Минторга США.
Согласно документу, в перечень запрета на экспорт вошли организации "Аэросила", "Дельта Аэро" и "ОДК-Стар".
Кроме того, под ограничения Вашингтона попали шесть компаний из Китая и две из ОАЭ.
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
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Экономикасанкции против РФСШАРОССИЯ
 
 
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