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Эльвира Набиуллина выступила с отчетом Центробанка в Госдуме
Эльвира Набиуллина выступила с отчетом Центробанка в Госдуме - 10.04.2024, ПРАЙМ
Эльвира Набиуллина выступила с отчетом Центробанка в Госдуме
Госдума обсуждает отчет Банка России за 2023 год, который представляет председатель Эльвира Набиуллина. Доклад содержит анализ состояния экономики России,... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:07+0300
2024-04-10T12:07+0300
2024-04-10T13:48+0300
банк россии
госдума
отчет
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Госдума обсуждает отчет Банка России за 2023 год, который представляет председатель Эльвира Набиуллина. Доклад содержит анализ состояния экономики России, финансового рынка, платежного баланса, национальной платежной системы, а также годовую финансовую отчетность ЦБ. Доходы Банка России за 2023 год составили 859,295 миллиарда рублей, расходы - 718,852 миллиарда, прибыль - 140,443 миллиарда рублей. Основным фактором формирования прибыли стала положительная переоценка ценных бумаг, по которым в 2022 году была отражена отрицательная переоценка. До этого ЦБ шесть лет подряд был убыточным, в 2016 году получил прибыль в 43,7 миллиарда рублей.Профильные комитеты Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике, по контролю на совместном заседании в понедельник рекомендовали нижней палате парламента принять годовой отчет Центрального банка за прошлый год к сведению, дав ему ряд рекомендаций. В частности, они считают "крайне важным" Банку России совместно с правительством продолжить поддерживать инвестиционную активность.При этом в связи с усилением санкционного давления против РФ усилия и кабмина, и ЦБ "должны быть направлены на повышение устойчивости российской экономики и финансового сектора", считают комитеты. Макроэкономическая политика должна быть направлена на поддержание ценовой стабильности, бюджетную устойчивость, формирование условий для устойчивого и сбалансированного экономического роста, а денежно-кредитная политика - на обеспечение ценовой стабильности.
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LIVE: Выступление Набиуллиной в Государственной Думе
LIVE: Выступление Набиуллиной в Государственной Думе
2024-04-10T12:07+0300
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госдума, отчет, эльвира набиуллина, видео
Банк России, Госдума, отчет, Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина выступила с отчетом Центробанка в Госдуме
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Госдума обсуждает отчет Банка России за 2023 год, который представляет председатель Эльвира Набиуллина. Доклад содержит анализ состояния экономики России, финансового рынка, платежного баланса, национальной платежной системы, а также годовую финансовую отчетность ЦБ.
2024-04-10T12:07+0300
true
PT1S
Эльвира Набиуллина выступила с отчетом Центробанка в Госдуме
Набиуллина выступает с отчетом Банка России за 2023 год в Госдуме
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Госдума обсуждает отчет Банка России за 2023 год, который представляет председатель Эльвира Набиуллина. Доклад содержит анализ состояния экономики России, финансового рынка, платежного баланса, национальной платежной системы, а также годовую финансовую отчетность ЦБ.
Доходы Банка России за 2023 год составили 859,295 миллиарда рублей, расходы - 718,852 миллиарда, прибыль - 140,443 миллиарда рублей. Основным фактором формирования прибыли стала положительная переоценка ценных бумаг, по которым в 2022 году была отражена отрицательная переоценка. До этого ЦБ шесть лет подряд был убыточным, в 2016 году получил прибыль в 43,7 миллиарда рублей.
Профильные комитеты Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике, по контролю на совместном заседании в понедельник рекомендовали нижней палате парламента принять годовой отчет Центрального банка за прошлый год к сведению, дав ему ряд рекомендаций. В частности, они считают "крайне важным" Банку России совместно с правительством продолжить поддерживать инвестиционную активность.
При этом в связи с усилением санкционного давления против РФ усилия и кабмина, и ЦБ "должны быть направлены на повышение устойчивости российской экономики и финансового сектора", считают комитеты. Макроэкономическая политика должна быть направлена на поддержание ценовой стабильности, бюджетную устойчивость, формирование условий для устойчивого и сбалансированного экономического роста, а денежно-кредитная политика - на обеспечение ценовой стабильности.